Le marché automobile des particuliers se dégrade encore en novembre 2021

D'après les données fournies par la PFA et AAA Data, le marché français des voitures particulières enregistre une nouvelle baisse de - 3,21 % en novembre 2021 pour un total de 121 995 immatriculations seulement.

Les particuliers : une part de marché de 42,84 % sur les onze premiers mois de l'année

La crise des semi-conducteurs et les difficultés des constructeurs à produire les voitures à livrer pèsent bien évidemment sur ces fortes baisses du marché alors que le contexte économique est plutôt favorable en France. Si l'on observe de près les différents canaux de vente, c'est encore une fois le canal le plus rentable, celui des particuliers, qui recule le plus.

Fragilisé déjà avant la crise sanitaire, en raison de l'électrification des gammes, le marché des particuliers n'en finit pas de reculer. Il enregistre une baisse de - 3,21 % en novembre 2021 pour une part de marché de 44,62 %. Sur onze mois de l'année, cette part de marché tombe à 42,84 % pour une baisse cumulée de - 7,32 %.

Le B to B s'en sort mieux

Les ventes aux professionnels conservent néanmoins une bonne dynamique. En effet, la LLD progresse de 12,68 % sur les onze premiers mois de l'année pour une part de marché de 12,88 %. Les ventes aux sociétés progressent de 7,5 % pour une pénétration de 14,99 %. En revanche, la LCD accuse un repli de - 9,56 % pour une part de marché de 15,24 %. Les ventes aux sociétés chutent de - 4,9 % pour une part de marché de 16,69 %.