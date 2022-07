Le marché automobile espagnol passe sous domination asiatique

En Espagne, sur un marché automobile du véhicule neuf toujours chahuté, Toyota, Hyundai et Kia tirent leur épingle du jeu et sont aux premières loges. Avec ses deux marques, le groupe coréen est même largement au-dessus du lot en 2022.

Comme la plupart des grands marchés européens, l’Espagne subit de plein fouet les différentes crises et l’activité du véhicule neuf est en souffrance. 89 252 immatriculations ont été enregistrées en juin (- 7,7 %), ce qui aboutit à 407 757 unités au premier semestre (- 10,7 %). Sur l’année glissante, c’est un dixième mois de baisse et c’est le quatrième mois consécutif en repli.

Le paradoxe de la location de courte durée

Le segment des loueurs de courte durée est le plus pénalisé pour obtenir des véhicules auprès des constructeurs automobiles, mais par voie de conséquence, les tarifs de location s’envolent et c’est le client final qui est la principale victime de ce cercle vicieux. En effet, les loueurs perdent du chiffre d’affaires, faute d’un nombre suffisant de voitures disponibles, mais ils améliorent leur taux d’utilisation et de facto, leur structure de coûts.

Selon les prévisions des organismes professionnels espagnols et des experts, le marché du VN devrait terminer 2022 aux alentours de 800 000 immatriculations, soit une perte de quelque 500 000 véhicules par rapport à une année « normale ».

Hyundai – Kia : l’échappée belle !

Au niveau des marques, ce grand chambardement profite à trois marques asiatiques (Toyota, Hyundai et Kia). Non seulement leur gamme est séduisante, mais en plus, elles ont suffisamment de stock pour répondre à la demande. Ces marques dépassent donc les leaders historiques que sont Seat, Volkswagen, Peugeot, Citroën, Renault ou Dacia. Avec ses marques Hyundai et Kia, le groupe coréen est juste dépassé par la combinaison Volkswagen et Seat, mais reste bien devant Peugeot et Citroën ou Renault et Dacia.

Top 10 des marques automobiles les plus vendues en Espagne (2022)

Marque Juin 2022 Marque Premier semestre 2022 Toyota 8 303 Toyota 37 188 Hyundai 7 180 Volkswagen 31 224 Dacia 6 702 Peugeot 31 020 Volkswagen 6 645 Kia 30 813 Peugeot 6 577 Hyundai 30 222 Kia 6 083 Seat 30 165 Renault 6 032 Citroën 21 383 Seat 4 900 Renault 21 066 Citroën 3 994 Dacia 17 675 Opel 3 674 Mercedes-Benz 16 922

Le SUV Hyundai Tucson est le modèle le plus vendu au premier semestre

Au niveau des modèles, le top 3 des meilleures ventes en juin consacre le SUV Hyundai Tucson devant la Dacia Sandero et le Dacia Duster. Au cumul du premier semestre, le Hyundai Tucson est aussi en tête, devançant de 200 unités la Seat Arona et la Toyota Corolla.