Nouvelle progression du marché automobile européen en janvier 2023

Selon les données fournies par l'ACEA, le marché automobile européen des voitures particulières entame l'année 2023 par une croissance à deux chiffres. En effet, en janvier 2023, le marché des voitures particulières de l'Union européenne a progressé de 11,3 % pour atteindre 760 041 unités. Cependant, il convient de souligner que la base de comparaison, à savoir janvier 2021 était historiquement basse.

Hausse des immatriculations en Espagne, en Italie et en France

Parmi les principaux marchés de l'union européenne, les plus fortes progressions ont été observées en Espagne (+ 51,4 %) et en Italie (+ 19 %), suivie de la France, avec une croissance plus modeste mais toujours solide (+ 8,8 %). En revanche, l'Allemagne accuse un repli de 2,6 % au cours du premier mois de l'année.

Le full électrique (BEV) à 9,5%

Au cours du premier mois de 2023, les immatriculations de voitures particulières électriques à batterie et hybrides dans l'UE ont continué de croître, représentant respectivement 9,5 % et 26,0 % du marché. Néanmoins, l'essence est restée le type de carburant le plus populaire pour les voitures nouvellement immatriculées dans l'UE, avec une part de marché de 37,9 %.

Les immatriculations en janvier de nouveaux véhicules électriques à batterie (BEV) ont augmenté de 22,9 %, atteignant 71 984 voitures immatriculées dans l'UE et une part de marché de 9,5 % (contre 8,6 % en janvier 2022). La plupart des marchés de la région ont contribué de manière significative à cette croissance, avec des gains en pourcentage à deux et à trois chiffres. Cependant, il y a eu quelques exceptions sur certains des plus grands marchés de volume de l'UE pour ce groupe motopropulseur : l'Allemagne (-13,2 %), la Suède (-18,5 %) et l'Italie (‑8,7 %).

Les véhicules électriques hybrides (HEV) ont également connu un bon début d'année. Leurs volumes ont augmenté de 22,1 % à 197 982 unités, soutenus par des gains à deux chiffres sur les quatre principaux marchés de la région : l'Espagne (+59,3 %), l'Italie (+24,7 %), l'Allemagne (+19,0 %) et la France (+12,5 %). ). Cela s'est traduit par une part de marché de 26,0 %, une amélioration de 2,3 points de pourcentage par rapport à janvier 2022.

Baisse de l'hybride rechargeable -9,9%

D'autre part, les ventes de véhicules hybrides rechargeables (PHEV) dans l'UE ont diminué de 9,9 % pour atteindre 53 649 unités en janvier, les immatriculations ayant diminué de plus de moitié en Allemagne (-53,2 %), qui jusqu'à l'année dernière était le plus grand marché en volume pour ces véhicules. voitures. En conséquence, la part de marché des PHEV s'est contractée de 8,7 % en janvier 2022 à 7,1 % cette année.

L'essence au plus haut

Les immatriculations de voitures essence neuves dans l'UE ont enregistré une hausse de 12,3 % en janvier, contribuant à l'expansion de leur part de marché à 37,9 % (contre 37,6 % en 2022). Tous les grands marchés de la région ont contribué à cette croissance : l'Espagne (+59,4%), l'Italie (+15,5%), la France (+11,9%) et l'Allemagne (+3,5%).

Le diesel perd encore deux points à 15,9%

En revanche, le marché des voitures diesel de l'UE a continué de se débattre – avec une baisse de 1,6 % le mois dernier – malgré une augmentation notable des immatriculations italiennes (+21,4 %) et espagnoles (+19,0 %). Cela a entraîné une baisse de 2,0 points de pourcentage de la part de marché, de 17,9 % à 15,9 %.

Volkswagen Group +10%, belle performance de Renault Group (+24%)

Côté marques, Volkswagen Group demeure le premier constructeur en Europe avec une part de marché de 26% et une progression de 10,6% toujours en janvier 2023. Stellantis conserve sa seconde place (18,6%) avec une timide évolution de 0,9%. Sur la troisième place du podium européen, Renault Group réalise une belle performance avec une évolution de +24,6% et un gain de part de marché de plus d'un point à 11,7%.