Le marché automobile français affiche une belle croissance en février 2023

D'après les données fournies par la Plateforme Automobile (PFA) à partir des immatriculations compilées par AAA Data, le marché automobile français des voitures particulières retrouve des couleurs en février 2023 grâce à une hausse de 9,41% en données brutes par rapport à février 2022. Ce qui représente un total de 126 237 immatriculations.

Hausse des livraisons en attente

"C'est une bonne performance à mettre au crédit des livraisons des commandes en attente", commente Julien Billon directeur général AAA Data. "En revanche, les commandes actuelles continuent de baisser et renforcent la crainte d’un second semestre plus difficile. Le niveau du marché reste bas avec 126 237 immatriculations pour un mois de février en comparaison des 169 000 unités des années précédentes (hors 2021 et 2022)".

Avec près de 42 000 unités en moins, le marché français reste loin du niveau des 169 000 immatriculations des mois de février d'avant-Covid. "Ce marché positif reste une bonne nouvelle pour les clients qui ont été privilégiés, les particuliers et les sociétés. Les canaux tactiques loueurs courte durée et réseaux des marques restent à des niveaux bas", explique AAA Data. "Rappelons que les loueurs et les véhicules démonstration alimentent aussi très directement le marché des véhicules d’occasion récents".

Au cumul des deux premiers mois de l'année, le marché automobile VP français affiche une hausse de 9,11% pour un volume de 238 176 unités immatriculées.

Le marché du véhicule utilitaire léger encore en recul

En revanche, les livraisons ne se débloquent pas du côté du véhicule utilitaire léger. Lequel enregistre une baisse de 7,60% de ses immatriculations en février 2023 pour une volume très faible de 26 298 unités immatriculées.

Stellantis perd plus de quatre points de part de marché

La plupart des marques profite de cette embellie en février 2023. Ce n'est pas le cas du groupe Stellantis qui semble encore handicapé au niveau de ses livraisons. Des soucis qui sont peut-être à rapprocher des mouvements actuels à l'intérieur de Stellantis. Le groupe affiche une baisse de 3,98% pour une part de marché de 29,81% au niveau français contre 33,96% l'an passé sur la même période. On retient notamment : Alfa Romeo (+227%), Citroën (-23,71%), DS (+18,38%), Fiat (-12,92%), Jeep (19,42%), Opel (+18,41%) et Peugeot (+3,68%).

Bonnes performances pour les groupes Renault et Volkswagen

Le groupe Renault conserve sa bonne dynamique amorcée depuis plusieurs mois déjà avec une progression globale de 21,24% avec ses marques Dacia (+33,90%) et Renault (+14,41%). Une croissance que l'on retrouve pour le groupe Volkswagen qui enregistre une hausse de 21,78% avec ses marques : Audi (+28,29%), Cupra (+156,35%), Porsche (-9,73%), Seat (+5,30%), Skoda (+38,05%) et Volkswagen (+14,54%).

On note aussi en février 2023 : BMW (+6,21%), MINI (-11,43%), Lexus (-19,59%), Toyota (+27,88%), Ford (+9,45%), Nissan (+35,36%), Mercedes (+2,82%), Smart (-22,62%), Hyundai (+5,80%), Kia (+0,82%), Volvo (+2,67%), Jaguar ((-8,82%), Land Rover (+64,62%), Suzuki (-21,91%), Mitsubishi (+79,49%) et Tesla (-5,78%).