Le marché automobile français en croissance en octobre 2022 malgré de faibles volumes

D'après les statistiques fournies par la PFA sur la base des données compilées par AAA Data, le marché français des voitures particulières est encore positif, pour le troisième mois consécutif, en octobre 2022. Une série rare qui n'avait jamais eu lieu depuis 2020. Il ne faut pas imaginer une sortie de crise pour autant, mais simplement un regain de livraisons chez certaines marques tout au plus au regard des volumes vendus ce mois-ci, soit 124 982 unités. On remarque d'ailleurs que du côté des véhicules utilitaires légers, la crise des livraisons demeure avec une baisse de 6,64% pour seulement 28 212 véhicules immatriculés.

Une croissance de 5,45% en trompe-l'oeil inférieure à l'année Covid 2020

En reprenant les références par rapport aux années passées, le marché français reste sous l'eau. Ce qui confirme Julien Billon directeur général AAA Data : "Dans un contexte de nouvelle baisse des commandes en septembre et en cumul depuis le début de l’année, l’année 2022 est à date inférieure en volume à 2020 année Covid. En cumul, le marché s’établit a -10,29% par rapport à 2021, -33,81% par rapport à septembre 2019 et -32,41% en cumul avec quasiment 600 000 véhicules « perdus » sur un cumul annuel". Et d'ajouter : "Il est impossible d’analyser cette croissance du marché sans tenir compte d’un effet de base avec un volume d’octobre 2021 très bas (octobre 2019 : 188k, octobre 2020 : 171k, octobre 2021 : 118k).

Les marques françaises toujours en baisse

La crise des semi-conducteurs et des livraisons est encore bien présente sur le marché français. Les marques françaises qui font plus de moitié des volumes sont encore en recul sur le mois d'octobre 2022. On retiendra notamment Stellantis qui affiche une baisse de -4,42% avec de fortes baisses pour la plupart des ses marques : Citroën (-13,79%), DS (-7,70%), Fiat (-8,77%), Jeep (-60,82%), Peugeot (-2,01) tandis qu'Alfa Romeo (-298,90%) et Opel (+55,29%) sont à la hausse dans de très faibles volumes.

De son côté, le groupe Renault enregistre une baisse de -5,64% avec ses marques Alpine (+1,22%), Dacia (+3,64%) et Renault (-10,15%).

Les importateurs en forte hausse

La hausse du marché du mois d'octobre 2022 est en réalité réalisée grâce à quelques marques importées qui ont très certainement bénéficié d'un regain de livraison. C'est le cas tout d'abord du groupe Volkswagen qui affiche une hausse de 26,65% de ses immatriculations. Sauf Seat (-25,71%), l'ensemble de ses marques en bénéficie : Audi (+25,63%), Cupra (+89,21%), Porsche (+0,92%), Skoda (+1,65%) et la marque Volkswagen (+45,60%).

D'autres marques importées bénéficient aussi de cette embellie des livraisons, c'est le cas du groupe BMW (+8,08%) avec ses marques MINI (-0,49%) et BMW (+12,54%).

Du côté des hausse, on remarque notamment : Toyota (+55,15%), Ford (+52,75%), Nissan (+15,41%), Mercedes (+2,32%), Kia (+5,25%), Volvo (+9,42%), Jaguar (+87,04%), Mitsubishi (+0,53%) et Tesla (+83,21%).

Toujours en baisse ce mois-ci : Lexus (-31,51%), Smart (-42,51%), Hyundai (-2,62%), Land Rover (-18,42%) et Suzuki (-36,80%).