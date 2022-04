Le marché automobile français enregistre son dixième mois consécutif de baisse en mars 2022

Pandémie de Covid, pénurie des semi-conducteurs puis guerre en Ukraine, le marché automobile est confronté à une crise sans précédent dans son histoire, tant au niveau de la production de véhicules que de la distribution automobile. Les immatriculations des voitures particulières, au mois de mars, fournies par la PFA, à partir des données de AAA Data, enregistrent un drôle de record dont la filière automobile aurait préféré se passer.

Dixième mois consécutif de baisse

Les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 19,53 % au mois de mars, soit le dixième mois consécutif de baisse. La baisse cumulée est de - 17,3 % sur le premier trimestre 2022. En base 2019, le marché de mars s'établit même à - 34,87 %. « Le marché automobile est retombé à son niveau de la fin des années 70 », commente François Roudier, expert PFA sur son compte Linkedin.

« La tendance baissière du marché VP est maintenant profondément ancrée pour 2022 avec un trimestre complet au plus bas, explique Julien Billon, directeur général AAA Data. Avec ce niveau de performance du marché neuf au mois de mars, le déficit de véhicules neufs mis à la route par rapport à 2019 est déjà de 200 000 unités. En base 2019, le marché de mars 2022 s’établit à - 34,87 % ». Et d'ajouter : « Les dernières commandes enregistrées en février sont meilleures mais le cumul reste très en deçà de 2021. En part du marché neuf, les particuliers sont plus présents ce mois-ci et depuis le début de l’année qu’en 2021. L’électrique, le GPL et le bioéthanol avec Tesla, Dacia et Kia sont les énergies gagnantes du mois ».

Stellantis chute lourdement

Les immatriculations du groupe Stellantis chutent lourdement au mois de mars, à hauteur de - 29,62 % pour un total de 45 371 unités. À l'exception d'Alfa Romeo (+ 15,79 %), toutes les marques du groupe ont enregistré des replis significatifs : Citroën (- 27,8 %), DS (- 0,08 %), Fiat (- 27,6 %), Jeep (- 47,34 %), Opel (- 23,37 %) et Peugeot (- 33,56 %). Le groupe Renault s'en sort un peu mieux, avec une baisse globale de - 15,11 %. Les immatriculations des marques Alpine et Dacia ont respectivement évolué de + 67,59 % et de + 31,45 %. Celles de Renault ont en revanche chuté de - 30,42 %.

Le groupe Renault et Volkswagen Group amortissent la chute

Volkswagen Group, premier importateur en France, enregistre une baisse conforme au marché, à hauteur de - 16,38 %. Toutes ses marques ont évolué à la baisse : Audi (- 22,25 %), Porsche (- 27,11 %), Seat (- 45,82 %), Skoda (- 6,91 %) et Volkswagen (- 10,43 %).

Kia, Hyundai et Tesla se portent bien malgré la crise

Certaines marques ont toutefois signé des rebonds significatifs au mois de mars, à l'image de Tesla (+ 7,13 %), de Kia (+ 6,51 %) et de Hyundai (+ 1,87 %). Les immatriculations de Land Rover (- 47,14 %), Mitsubishi (- 42,23 %), Mini (- 31,43 %), Lexus (- 24,33 %), BMW (- 23,98 %), Suzuki (- 23,18 %), Mercedes (- 21,28 %), Smart (- 20,51 %), Toyota (- 20,20 %), Nissan (- 19,98 %), Volvo (- 19,43 %), Jaguar (- 13,51 %), Ford (- 1,3 %) ont en revanche marqué pas au mois de mars.