Le marché automobile français rentre de vacances en grande forme

D'après les données fournies mensuellement par la Plateforme Automobile (PFA) à partir des immatriculations compilées par AAA Data, le marché automobile français enregistre une hausse de +24,28% pour un total de 113 599 voitures particulières immatriculées pendant cette période.

Des tendances positives pour le marché français

Sur un mois traditionnellement en recul en raison des congés d'été, le marché français s'est plutôt bien comporté retrouvant des volumes avant-crise. Ce qui confirme Julien Billon CEO de AAA Data : "Ce mois-ci les volumes sont proches des tendances longues pour un mois d’août. Autre signe positif pour les clients automobile, les commandes repartent à la hausse à la faveur des incitations commerciales remises au gout du jour lors des opérations portes ouvertes d’avant la période estivale. Les diesels poursuivent leur chute, les électriques leur hausse. Le marché occasion confirme sa reprise".

Une performance proche d'un mois d'août moyen

Le marché automobile français en aout 2023 enregistre un total de 113 599 immatriculations de voitures particulières ce qui représente une hausse +24,28% par rapport à l'an passé, tandis que les véhicules utilitaires sont en croissance de +17,52% et qu'au cumul de ces marchés (VP+VU) : la hausse est de +23,14%.



C'est une belle performance. Une performance d‘autant plus notable que le volume atteint se rapproche d’un mois d’aout moyen de longue période, proche des 120 000 immatriculations (hors volumes post covid). Bien qu’encore inférieur à 2019 de 12,11%, cette bonne performance est à saluer. Comme le souligne AAA Data "la hausse du marché est à 80% le résultat des hausses d’immatriculations Bmw, Dacia, MG, Peugeot, Renault, Tesla et Volkswagen. Renault et Tesla étant les contributeurs les plus importants à la croissance du marché du mois d’août 2023".

Renault et Tesla portent le marché français

Depuis le début de l’année, la bataille pour les parts de marché fait rage. Sur le segment des 15% à 20% de parts de marché, Renault confirme une certaine stabilité alors que Peugeot semble s’essouffler ayant même une trajectoire de sortie de ce segment « historique » des plus de 15 points. Sur le segment des 5% à 15% usuellement occupés par Citroën, Volkswagen, Dacia et Toyota, là aussi les choses bougent, vite. Volkswagen et Toyota se maintiennent alors que Citroën se dirige de façon continue vers le segment inférieur des 5% de part de marché. Dacia a en revanche pris le leadership de ce segment et lorgne la trajectoire des 15%. Concernant le segment des 5% et moins de part de marché, seul Tesla flirte avec la montée en catégorie supérieure et pour la première fois sur ce mois d’aout 2023.

Les commandes repartent à la hausse en juillet

Coté commandes, et donc les futures immatriculations, elles restent déprimées au cumul depuis le début de l’année mais le mois de juillet a permis de confirmer la tendance de juin avec une reprise positive. Ceci a été rendu possible grâce au retour des politiques commerciales plus agressives des marques et des réseaux. Le trou d’air attendu (reflet de ces commandes en baisse depuis plusieurs mois) en sera peut-être atténué.

Les véhicules électrifiés dominent le marché



Le marché du mois d’aout confirme la bipolarisation du mix énergétique en cours sur le marché français avec d’une part le groupe dominant « hybrid, électrique, essence » qui représente maintenant 69% du marché, et d’autre part les 31% restant concernant les « diésel, mild hybrid, plugin hybrid et GPL ».

Les faits notables du marché en août

Un marché proche de la tendance de longue période,

Une croissance tirée par quelques marques dont Tesla proche des 5% de part de marché,

Contrairement à la tendance du marché Europe de juillet, les véhicules électriques sont quasiment le double des diésels,

Comme en juillet 2023, le champion du diésel en volume est Peugeot, le champion de l’hybridation est Renault, le champion de l’électrique est Tesla.

Belle performance du groupe Renault

Au niveau des résultats marque par marque, le groupe Stellantis affiche une hausse de 8,03% sur cette période avec ses marques Alfa Romeo (+34,74%), Citroën (-7,55%), DS (+66,44%), Fiat (+8,50%), Jeep (+76,55%), Opel (+10,87%) et Peugeot (+11,37%).

La hausse est beaucoup plus marquée pour le groupe Renault (+37,24%) avec ses marques Alpine (+7,14%), Dacia (+19,67%) et Renault (+51,84%).

Le groupe Volkswagen est en hausse également de 23,01% avec ses marques Audi (+14,09%), Cupra (+75,71%), Porsche (-25,17%), Seat (+14,79%), Skoda (+35,59%) et Volkswagen (+21,23%).

On peut retenir aussi : BMW (+30,64%), MINI (+10,95%), Lexus (+220%), Toyota (+7,08%), Ford (+1,97%), Nissan (+14,47%), Mercedes (+6,24%), Smart (+357,63%), Hyundai (+14,57%), Kia (+17,24%), Volvo (-31,34%), Jaguar (-34,52%), Land Rover (+35,39%), Suzuki (+91,66%), Mitsubishi (-20%) et Tesla (+460,61%).