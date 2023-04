Le marché automobile français retrouve des couleurs avec les immatriculations tactiques en mars 2023

Le marché automobile français est en hausse avec les immatriculations tactiques qui ont fait leur retour en mars 2023 après avoir été absentes pendant un an en raison de la crise des semi-conducteurs et des problèmes de production.

Selon les statistiques compilées par AAA Data, le marché français des voitures particulières pour mars 2023 s’établit à +24,23% par rapport à la même période de l'année précédente, avec un total de 182 712 voitures immatriculées pendant cette période. Cependant, de nombreuses immatriculations ont été effectuées par les constructeurs le dernier jour du mois en attribuant des ventes tactiques au canal de location courte durée ou à celui des véhicules de démonstration.

+43% de progression pour la location courte durée

Les immatriculations tactiques représentent près de 30% des ventes en mars 2023, avec une progression de +43,61% pour la courte durée et de 7,12% pour les véhicules de démonstration. La surproduction des usines pousse certaines entreprises à augmenter leur part de marché en poussant des voitures sur les routes qui ne sont pas vendues par les canaux classiques et rentables tels que les particuliers et les professionnels.

Le canal tactique progresse deux fois plus vite que le marché des particuliers

Les données compilées pour le premier trimestre 2023 montrent une croissance de +15,20% pour un total de 420 887 véhicules immatriculés, avec une progression de +40,27% pour le canal de location courte durée et de +18,65% pour les particuliers. Bien que ce canal soit le plus rentable, les constructeurs ont choisi de privilégier les ventes tactiques pour augmenter leur part de marché.

Bien évidemment, les immatriculations tactiques ont permis aux constructeurs automobiles de retrouver des couleurs sur le marché français des voitures particulières en mars 2023, mais leur utilisation excessive fausse encore les données et pourrait appeler à de nouvelles remises importantes dans les prochains mois.