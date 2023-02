Le marché automobile français retrouve des couleurs en janvier 2023 grâce aux livraisons

En affichant une croissance de 8,79%, le marché automobile français des voitures particulières démarre très bien l'année 2023 à l'occasion de ce premier bilan de janvier. Dopé par un déblocage de nouvelles livraisons et un jour ouvré supplémentaire, on ne peut toutefois pas en faire une règle pour les mois à venir. Les groupes Renault et Volkswagen affichent notamment de fortes hausses de leurs immatriculations.