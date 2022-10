Le marché automobile français retrouve enfin des couleurs en septembre 2022 (+5,46%)

D'après les données communiquées par la PFA à partir des immatriculations collectées par AAA Data, le marché français des voitures particulières reprend des couleurs en septembre 2022 avec 141 142 immatriculations pour une évolution de +5,46%. Une bonne nouvelle qui fait suite à la légère progression en août dernier (+3,8%).

Un marché français en recul de 11,77% sur neuf mois

"Une nouvelle croissance du marché après celle du mois d’aout pour le marché VP en jours ouvrés comparables", analyse AAA Data.

A noter que le VU reste lourdement à la baisse. Au cumul depuis le début de l’année, le marché VP termine à -11,77% avec 1 112 072 immatriculations. Par rapport à septembre 2019, le marché s’établit -18,62% et au cumul – 32,25%. Par rapport à 2021, au cumul de neuf mois, le marché automobile français est en recul de 11,77%.

"Les familles font des acrobaties pour rechercher des solutions de mobilité...", Xavier Horent Mobilians

"+5,46% en septembre sur le marché des véhicules neufs. Les Français et les familles font des acrobaties pour rechercher des solutions de mobilités, mais pas à n’importe quel prix… dans un environnement dangereux et illisible", analyse Xavier Horent délégué général de Mobilians (ex CNPA). "Le repli sur les véhicules d’occasion de plus de 10 ans est une tendance lourde qui traduit les besoins de disponibilité immédiate. Au cumul, le marché reste toujours d’un tiers inférieur par rapport à 2019, et le niveau des prises de commandes reste faible pour une période de rentrée dominée par les problématiques du pouvoir d’achat…. N’oublions pas qu’un Français sur quatre renonce à un emploi ou à une formation faute de solutions de transports !" Et d'ajouter : "La décorrélation entre les budgets des ménages comme des entreprises et le prix des véhicules est inquiétante à de multiples égards. Elle peut mener à des accidents industriels et faire disjoncter des finances publiques toujours plus sous tension des décisions politiques qu’il faut assumer. Les ZFE en sont une parmi d’autres".

Un verdissement du parc encore timide

Ce bon résultat en septembre 2022 par rapport aux mois précédents est largement tempéré par plusieurs éléments de marché. Le niveau de commandes baisse encore ce qui laisse supposer un ralentissement du marché français alors que le problème se focalisait sur la crise des semi-conducteurs et les livraisons. "Le marché français est positif" confirme AAA Data. "Mais encore une fois à un niveau très bas pour un mois de septembre usuellement proche des 200 000 unités de VPN mis à la route. Le point de bascule dans le mix énergétique électriques versus diésels est à nouveau confirmé et les clients particuliers sont au rendez-vous en nombre. Les loueurs courte durée sont très actifs aussi. Les commandes en revanche ne reprennent pas et calment un peu l’enthousiasme de ce deuxième mois en croissance".

"Dans un contexte où plus de 98% du parc roulant des véhicules particuliers est thermique ou hybridé, le rythme du verdissement parait encore timide", analyse Julien Billon directeur général AAA Data.

Les marques françaises progressent timidement

Dans le détail par marque, Stellantis progresse de 1,68% seulement avec ses marques Citroën (-10,11%), DS (+1,12%), Fiat (-17,50%), Jeep (-59,50%) ou encore Opel (+6,80%) et Peugeot (+13,44%). De son côté, le groupe Renault perd 4,96% avec ses marques Alpine (-20,92%), Dacia (+2,60%) et Renault (-8,56%).

De bonnes performances chez les importateurs

Le premier importateur en France le groupe Volkswagen enregistre une progression de +6,67% de ses ventes en septembre 2022 par rapport à l'an passé. On retient notamment pour ses marques : Audi (-8,28%), Cupra (+251,39%), Porsche (+27,72%), Seat (-55,06%), Skoda (+63,21%) et la marque Volkswagen (+6,98%).

Au niveau des autres marques on retrouve de fortes progressions et des reculs aussi de marques certainement plombées par la crise des semi-conducteurs.

On retient notamment : BMW (+0,84%), MINI (+40,33%), Lexus (-29,87%), Toyota (+60,62%), Ford (+35,46%), Nissan (-3,59%), Mercedes (+55,03%), Smart (+2;90%), Hyundai (-13,94%), Kia (+1,51%), Volvo (+33,76%), Jaguar (+140,91%), Land Rover (+781%), Suzuki (-40,13%), Mitsubishi (+46,10%) et Tesla (+6,13%).