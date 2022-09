Après quatorze mois de baisse, le marché automobile français renoue avec la croissance en août

Selon les données mensuelles fournies par la PFA, à partir des immatriculations de véhicules neufs enregistrées par AAA Data, le marché français des voitures particulières sort enfin la tête de l'eau après une baisse continue depuis quatorze mois. Avec un volume total de 91 406 unités, les immatriculations françaises n'enregistrent pas pour autant une véritable dynamique. En données brutes, avec 22 jours ouvrés comme en 2021, la croissance s'établit à 3,79 %. Rappelons que le mois de référence – août 2021 – était, lui aussi, particulièrement bas à l'époque.

Un léger rebond mais pas de dynamique du marché français

« Le marché automobile enregistre la fin d'un cycle de baisse continue mais pas de retour à une dynamique positive pour autant (+ 3,79 %), analyse Julien Billon directeur général de AAA Data. Fait notable et très symbolique sur ce marché du mois d’août, les immatriculations électriques sont au niveau des immatriculations des véhicules diesel. Le marché de l'occasion est une nouvelle fois en baisse mais reste à un niveau haut ».

Les véhicules utilitaires légers enregistrent une forte baisse de 14,09 % pour un total de 18 533 unités immatriculées en août 2022 par rapport à la même période l'an passé.

Une baisse de 13,81 % sur les huit premiers mois de l'année

Au cumul des huit premiers mois de l'année, le marché des voitures particulières français accuse une baisse de 13,81 % pour un volume de 970 933 voitures immatriculées pendant cette période. Si l'on prend en compte les quatre derniers mois, le marché français devrait approcher péniblement le cap des 1,5 million d'immatriculations sur l'année l'ensemble de l'année 2022.

Stellantis en hausse, Renault en baisse

Même si ces statistiques du mois d'août 2022 ne sont pas significatives, on remarque toutefois que Stellantis retrouve le chemin de la croissance avec une progression de 14,25 %. À l'exception de Jeep (- 50,64 %), toutes les marques du groupe ont signé des rebonds significatifs, à l'image d'Alfa Romeo (+ 258,49 %), de Fiat (+ 45,23 %), d'Opel (+ 37,16 %), de Peugeot (+ 14,36 %), de Citroën (+ 7,31 %) et de DS (+ 1,95 %). Malgré une bonne dynamique commerciale ces derniers mois, le groupe Renault accuse, lui, un recul de 4,6 %. Si les ventes de Dacia ont progressé de 13,12 %, celles de Renault et Alpine ont respectivement reculé de - 15,39 % et de - 3,64 %.

Le groupe Volkswagen, premier importateur en France, avec 12,16 % de parts de marché en août 2022, enregistre une baisse globale de 7,44 %. À l'exception de Skoda (+ 17,8 %), les ventes des autres marques ont régressé : Seat (- 37,85 %), Porsche (- 35,81 %), Cupra (- 13,7 %), Audi (- 6,99 %) et Volkswagen (- 6,08 %).

Les autres marques importées en France ont enregistré dans leur ensemble de forts rebonds : Mitsubishi (+ 125,49 %), Ford (+ 45,99 %), Jaguar (+ 40 %), Land Rover (+ 35,09 %), Nissan (+ 33,69 %), Kia (+ 24,16 %), Mercedes (+ 19,39 %), Volvo (+ 12,33 %), Toyota (+ 9,82 %), Hyundai (+ 9,38 %), Smart (+ 7,27 %) et Mini (+ 2,59 %). Les immatriculations des marques Tesla (- 64 %), Lexus (- 46,28 %), Suzuki (- 39,34 %), BMW (- 1,59 %) ont en revanche marqué le pas au mois d'août.