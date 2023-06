Le marché automobile français vit encore sur les retards de livraison en mai 2023

Les retards de livraison portent le marché automobile français en mai 2023

D’après les données fournies par la Plateforme automobile (PFA) à partir des immatriculations compilées par AAA Data, le marché automobile des voitures particulières affiche une progression de 14,77 % en mai 2023, totalisant 145 538 immatriculations. Dans le même temps, le marché du véhicule utilitaire enregistre également une évolution positive de 4,69 %.

+ 14,77 % en données brutes et + 26,85 % avec deux jours ouvrés en moins

On retiendra aussi que le mois de mai 2023 comprenant deux jours ouvrés en moins que le mois de mai 2022, la performance corrigée en jours ouvrés comparables est donc de + 26,85 %. Une performance à saluer par rapport à mai 2022, supérieure à mai 2021 de 3,2 % (141 040 immatriculations) mais encore très en deçà de 24,96 % du mois de mai 2019 avec 193 948 immatriculations.

« Comme au mois d’avril, on notera la poursuite de la dynamique des livraisons mais aussi des mauvaises prises de commandes en VP comme en VUL », commente Julien Billon, directeur général de AAA Data. « Dans ce contexte, les nouveaux entrants sur le marché du véhicule électrique challengent les positions établies mais déjà certains signes de faiblesse de leurs stratégies d’élargissement de leur marché national commencent à apparaître ».

Des cycles rapides d’apparition et de disparition de marques ?

En raison de l’offensive des marques chinoises sur le marché français, AAA Data y voit une possible comparaison avec le marché de la moto et du scooter où près de la moitié des marques se sont renouvelées en vingt ans.

« Allons-nous observer sur ce marché plutôt "conservateur" des VP une dynamique inédite de cycles rapides d’apparition/disparition de marques à l’instar de ce qui est en cours depuis 20 ans sur le marché de la moto et du scooter ? », s’interroge en effet AAA Data. « Comparaison n’est pas raison bien sûr, mais pour rappel, le top 10 des marques de motos et scooters (toutes cylindrées et énergies confondues) en 2003 représentaient près de 90 % du marché, et il y avait déjà 50 acteurs à 1 % et moins de part de marché. Sur ces 50 acteurs, seuls 23 subsistent en 2023. En 2023, le top 10 représente 75 % du marché et il y a 132 acteurs à 1 % et moins, dont la majorité n’existaient pas sur le marché avant 2019, il y a moins de 5 ans ».

Le marché de l’électrique porté par les livraisons de Tesla

En mai 2023, nous observons une reprise significative de la dynamique électrique, en hausse de plus de 60 % grâce à de nombreuses livraisons de Tesla (4 012 unités).

D’après AAA Data, les faits notables du marché sont :

Une croissance une nouvelle fois tirée par les véhicules électrifiés (électriques plus hybridés), qui représentent près de 50 % du marché neuf.

Les modèles diesel sont proches des 10 % de part de marché.

Encore un bon mois pour les loueurs.

Après avoir fait son entrée en avril sur le marché français, le constructeur chinois BYD confirme ses premières livraisons.

Tesla est en tête du marché électrique en mai 2023 et augmente encore sa part de marché depuis le début de l’année à 2,67 %.

MG réalise plus de 80 % de ses immatriculations chez les particuliers.

Les groupes Daimler, Hyundai, Mitsubishi et Honda ne profitent pas de la croissance de ce mois de mai.

Le groupe Renault poursuit sa croissance

Stellantis connaît toujours des difficultés et affiche des performances plutôt mitigées, avec une croissance de seulement 6,45 %, bien en deçà des tendances du marché français. Si les ventes des marques Opel et Fiat ont respectivement reflué de - 15,37 % et - 7,74 %, celles d'Alfa Romeo (+ 153 %), DS (+ 25,82 %), Jeep (+ 20,38 %), Citroën (+ 13,57 %) et Peugeot (+ 7,64 %) ont évolué à la hausse.

Le groupe Renault poursuit, lui, sa belle dynamique avec une hausse de 18,02 % des immatriculations. Les marques Alpine (+ 39,51 %), Dacia (+ 27,84 %) et Renault (+ 13,79 %) sont toutes dans le vert.

Des résultats hétérogènes du côté des marques importées

Du côté des marques importées, le groupe Volkswagen affiche une croissance solide à 21,67 %. À l'exception d'Audi (- 8,46 %), toutes les autres marques ont signé de belles performances : Cupra (+ 66,04 %), Volkswagen (+ 34,51 %), Porsche (+ 29,24 %), Seat (+ 21,19 %), Skoda (+ 20,72 %).

Toutes les autres marques ne profitent pas de ce boom des livraisons avec la même réussite. À l'exception de Mitsubishi (- 47,87 %), Jaguar (- 34 %), Hyundai (- 24,52 %), Smart (- 23,08 %), Mercedes-Benz (- 16,61 %), Mini (- 6,52 %), Ford (- 1,84 %), les marques Tesla (+ 2 539 %), Land Rover (+ 150 %), Volvo (+ 103,62 %), Suzuki (+ 48,75 %), Nissan (+ 30,30 %), Lexus (+ 26,61 %), BMW (+ 9,36 %), Kia (+ 8,89 %), Toyota (+ 4,21 %) ont vu leurs ventes progresser.