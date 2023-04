Le marché automobile français rebondit mais méfiez-vous des apparences

D'après les statistiques mensuelles fournies par la Plateforme Automobile (PFA) à partir des données compilées par AAA Data, le marché automobile français des voitures particulières enregistre une nouvelle hausse de 24,23% en données brutes par rapport à la même période l'an passé. Ce qui représente un total de 182 713 immatriculations. Au bilan du premier trimestre 2023, le marché français est en hausse de 15,20% pour 420 888 véhicules immatriculées. Le marché du véhicule utilitaires léger ne suit pas la même tendance avec une légère hausse de 3,81% en mars 2023 mais une baisse de 2,61% sur les trois premiers mois de l'année.

Un rattrapage des livraisons dans les concessions

Si l'on se borne à ces données brutes, tout va bien pour le monde automobile ! Pourtant, ces datas ne reflètent pas du tout la réalité du marché français. Rappelons tout d'abord qu'il y a un effet rattrapage de livraison en raison de la crise des semi-conducteurs qui avait retardé un grand nombre de livraisons dans les concessions l'an passé. Ce reflux des livraisons est réel et permet aux constructeurs d'évacuer les nombreuses commandes en attente. C'est juste un rattrapage et rien de plus puisque le marché sur le premier trimestre 2023 est en baisse de -26,15% par rapport à la période d'avant-crise Covid sur le premier trimestre 2019. Autre problème qui avait disparu avec la crise, les immatriculées réalisées par quelques constructeurs dans les dernières 24 heures avant la clôture du mois... C'est une curiosité qui pourrait laisser penser que quelques volumes tactiques sont encore immatriculées.

"Black & White pour un marché automobile printanier en mars 2023", analyse Xavier Horent délégué général de Mobilians (ex CNPA) "+ 24 % pour les véhicules particuliers neufs et + 14 % pour les véhicules industriels, mais des prises de commandes déprimées depuis avril 2022, à - 9 % sur les véhicules particuliers et à - 34 % sur les véhicules utilitaires légers depuis le début de l’année. De même, le marché du véhicule d’occasion est en baisse de 6 % depuis janvier dernier". Et d'ajouter : "Retenons que le marché se situe à - 26 % par rapport au premier trimestre 2019, la production comme la commercialisation ne parvenant pas à restaurer ses niveaux d’avant-crise sanitaire".

Les commandes en baisse de 9% depuis janvier 2023

Les commandes sont toujours mal orientées depuis avril 2022. Depuis le début de l’année, les commandes sont à -9% en VP et -34% en VUL. Signes d’une certaine tension sur les carnets de commandes pour le 1er semestre, les rabais et remises des marques qui avaient disparues depuis 24 mois font leur retour.

Le marché de l'occasion poursuit sa chute

Le marché occasion est en baisse de 6% depuis le début de l’année. Même si la situation semble s’améliorer, il subsiste encore un manque de véhicules récents dans le circuit des ventes de professionnels à particulier. Cela se traduit par des transactions une nouvelle fois en baisse et des tensions sur les prix qui globalement subsistent. Le marché occasion fonctionne maintenant avec deux dynamiques bien distinctes selon que l’on regarde les véhicules d’occasion de moins de 10 ans ou de plus de 10 ans ; lente érosion du marché de moins de 10 ans et report sur le marché de plus de 10 ans. En 2011, les véhicules d’occasion de moins de 10 ans représentaient 63% du marché, en 2023, 52%, soit moins 11 points. Les transactions concernant les véhicules de plus de 10 ans atteignent maintenant 48% des transactions contre 37% en 2011.

La Chine produit 20% du segment électrique français

La dynamique des véhicules électriques ne se dément pas et gagne encore 4 point de part de marché par rapport à mars 2022, et ce malgré un prix moyen des véhicules proche des 40 000 euros. Le jeu concurrentiel sur l’offre électrique s’intensifie au bénéfice des clients échaudés par les stratégies « valeur vs volume ». Ces stratégies des marques vont nécessairement évoluer face au positionnement prix/prestations des nouveaux entrants sur le marché électrique.

"Rappelons cependant que les véhicules produits en Chine représentent 20 % du segment électrique, quand Pékin n’a jamais dépassé 1 % des parts du marché thermique", complète Xavier Horent chez Mobilians. "Les dynamiques du véhicule d’occasion sont désormais très partagées, les plus récentes restant à l’ombre, les plus de 10 ans prenant la lumière avec 48 % des transactions. L’évolution tendancielle du parc roulant - central en termes de décarbonation - promet beaucoup de fausses notes dans le jazz des ZFE qui se joue sans aucune partition commune".

Bonne croissance des marques françaises

Toujours au bilan du mois de mars 2023, le groupe Stellantis affiche une progression de 31,36% une première depuis le début de l'année après des chiffres en fort recul. Ce qui permet au groupe de bénéficier d'une part de marché de 31,36% dans l'Hexagone. On peut retenir notamment : Alfa Romeo (+131%), Citroën (+18,79%), DS (+4,97%), Fiat (+20,56%), Jeep (-36,46%), Opel (+28,74%) ou encore Peugeot (+35%). De son côté, le groupe Renault poursuit ses bons résultats avec une hausse de +25,67% qu'il faut souligner avec notamment Dacia (+19,40%) et la marque Renault (+30,19%). La part de marché du groupe français est de 23,24%.

Les marques étrangères profitent du rebond des livraisons

On constate cette même orientation à la hausse pour les marques importées. Aussi, le groupe Volkswagen bénéficie d'une hausse de +22,12% de ses immatriculations. C'est le cas de ses marques : audi (+21,06%), Cupra (+108%), Porsche (+35,20%), Seat (+29,40%), Skoda (+0,59%) et Volkswagen (+21,98%).

Sauf quelques exceptions, l'ensemble des autres marques affichent une forte hausse. On retrouve notamment : BMW (+77,90%), MINI (+72,29%), Lexus (-27,52%), Toyota (+5,41%), Ford (-7,46%), Nissan (+32,92%), Mercedes (-10,22%), Smart (-41,40%), Hyundai (+14,46%), Kia (-14,46%), Volvo (-6,05%), Jaguar (+3,13%), Land Rover (+110,81%), Suzuki (-12%), Mitsubishi (+44,54%), Tesla (+79,59%).