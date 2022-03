Le marché de l’occasion s’essouffle

En février, avec 443 138 immatriculations, le marché du véhicule d’occasion enregistre une nouvelle baisse importante de 10.1 % après un mois de janvier à -9.4%. Ce ralentissement s’explique par la hausse des prix de 19.4% par rapport à la moyenne de 2019 et au manque d'offres sur certains segments. Le prix moyen des annonces sur AutoScout24 continue à augmenter en janvier de +1.8%.

Le segment de véhicules d’un an et moins souffre toujours d'un manque de mises en circulation en 2020 et en 2021. Il perd 33.4% en volume soit une diminution de 25.9% en part de marché (13,6%).

Le segment des 2-5 ans voit son volume légèrement diminuer de 5.6% mais reste bien supérieur à la moyenne du marché avec une progression de 5.1% de ses parts de marché (26,7%).

Les véhicules plus anciens (11 -15 ans) voient leur part de marché augmenter (+ 4,3 %) à 20,9 % alors que les plus de 16 ans augmentent légèrement leur volume de 0.2% avec une part de marché en nette augmentation de +11.6% à 18,3 %.

Le diesel à 57 % des ventes

Le rééquilibrage diesel-essence se poursuit avec une baisse de 14.7% du diesel en volume et -5% en PDM à 57 %. Les « essence » augmentent légèrement leur part de marché de +1.6% à 39 % avec un volume en baisse de -8.7%. Les motorisations hybrides et électriques sont toujours en nette progression aussi en volume, avec respectivement +37,55 % et + 68,59%, qu’en part de marché (+53% et + 87,61%). Les hybrides représentent 2,8 % de PDM et l’électrique 0,66%.

« Les prix continuent à augmenter à un rythme de 2% par mois. Les consommateurs français sont donc plus attentistes et préfèrent reporter leur achat ou s’orienter vers un véhicule plus âgé en attendant un rééquilibrage du marché » commente Vincent Hancart, directeur général d’AutoScout24 France.