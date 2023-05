Le marché de la LLD se porte toujours très bien, merci !

Avec 132 760 mises en circulation enregistrées au premier trimestre 2023, la location longue durée concentre plus d’un quart des immatriculations du marché automobile. En flotte, 6 véhicules d’entreprise sur 10 le sont en LLD. Quant au mois d’avril 2023, il s’affiche en progression de 20% par rapport à l’an passé. Bref, la LLD incarne l’un des segments les plus dynamiques et le prouve encore une fois.

Dans un contexte global de rebond après une année 2022 complexe voire compliquée compte tenu des pénurie de composants et des retards de livraisons induits, le marché de LLD suit la tendance haussière générale. Alors que le marché automobile voit ses immatriculations augmenter de 12,3% par rapport à la même période en 2022, à 487 194 immatriculations contre 433 722 au premier trimestre 2022, la croissance du marché LLD s’établit, elle, à +11,2% au T1 2023 comparé à la même période de 2022, selon les chiffres mensuels du SesamLLD.

La LLD conclut un premier trimestre 2023 honorable

Au total, le marché de la LLD a comptabilisé 132 760 immatriculations au premier trimestre 2023, soit 27,3% des immatriculations du marché automobile. Un volume porté en grande partie par les véhicules particuliers (VP) avec 109 132 unités, en hausse de 15,7% par rapport au trimestre précédent (fin 2022) qui ne recensait que 94 361 unités. La location longue durée des VUL, de son côté, demeure stable avec 16 255 mises à la route pour ce T1 2023. Enfin, plus de 60% des véhicules d’entreprise se trouvent immatriculés en LLD, démontrant à nouveau que la propriété des voitures ne constitue plus la priorité des flottes, qui préfèrent des solutions de gestion plus flexibles et court-termistes.

Pour cause : avec les réglementations et les quotas de verdissement à destination des sociétés, l’électrification concerne de plus en plus de véhicules renouvelés. Toutefois, cette énergie mérite encore, pour certains types de métiers, de faire l’objet d’un test en condition réel. D’où l’attrait, toujours plus prégnant, de la LLD. La répartition des énergies sur ce canal en témoigne d’ailleurs puisque la part des véhicules essence s’avère supérieure à celle des diesel à 35% contre 27% pour le gazole en repli de 12,6 points par rapport au même trimestre de 2022 – chute déjà amorcée avec 11 points de moins en 2021 et presque autant entre 2020 et 2021.

Le thermique reculant significativement, 1 véhicule sur 5 immatriculé en LLD se place désormais dans la catégorie électrifiée (100% électrique ou hybride rechargeable PHEV). En comparaison, au T1 2022, ceux-ci représentaient seulement 1 véhicule neuf sur 6. La part des autres énergies de type GPL, E85, GNV, etc. concentre, elle, 2,3% des immatriculations LLD, « principalement grâce au développement de l’offre de véhicules GPL et superéthanol », analyse le SesamLLD. Néanmoins, en raison de la transformation des énergies des parcs du diesel vers l’essence, la moyenne des émissions de CO2 des véhicules immatriculés en LLD est supérieure à celle du marché automobile français avec un taux moyen de 130,2 g/CO2 par km au premier trimestre 2023 contre 124,3 g/CO2 par km pour l’ensemble du marché automobile.

Top 10 des VP et VUL en LLD

Comme souvent, les constructeurs tricolores se trouvent largement représenté dans les classements des meilleures ventes de véhicules. Le tableau d’honneur de la LLD, que cela concerne les voitures particulières ou les utilitaires légers, ne fait également pas exception, couronnant Renault dans l’un et Citroën pour l’autre. À noter que le Top 10 des VUL s’avère plus diversifié en termes de marques que celui des VP, qui lui se compose pour moitié de modèles siglés Peugeot.

Top 10 des VP en LLD T1 2023 T1 2022 1 Renault Clio Peugeot 208 2 Peugeot 208 Citroën C3 3 Citroën C3 Renault Clio 4 Peugeot 3008 Peugeot 3008 5 Renault Captur Peugeot 2008 6 Peugeot 2008 Renault Captur 7 Peugeot 308 Peugeot 308 8 Renault Arkana Peugeot 5008 9 Peugeot 5008 Renault Megane Berline 10 Peugeot 308 Renault Arkana



Top 10 des VUL en LLD T1 2023 T1 2022 1 Citroën Berlingo Citroën Berlingo 2 Peugeot Partner Citroën Jumpy 3 Renault Kangoo Peugeot Partner 4 Renault Trafic Renault Kangoo 5 Citroën Jumpy Renault Trafic 6 Renault Express Van Peugeot Expert 7 Peugeot Expert Ford Transit Custom 8 Volkswagen Transporter Mercedes Vito 9 Mercedes Vito Renault Express Van 10 Renault Master Renault Master

Avec le mois d'avril, un beau printemps se profile

S’appuyant sur les données fournies par l’agence Dataneo, le SesamLLD présente également le relevé des immatriculations de la location longue durée pour le mois d’avril 2023. Sans retrouver des niveaux pré-Covid, le quatrième mois de l’année marque une nouvelle évolution positive avec 27,7% des immatriculations du marché global et 42 745 unités sur 111 647 au total. Soit une augmentation de 19,8% par rapport au nombre d’immatriculations LLD d’avril 2022.

Au rayon du mix énergétique, les véhicules essence surperforment, réunissant plus d’1 véhicule neuf sur 3 en LLD (36,9% des VN avec 15 758 mises en circulation). À l’inverse, la part du diesel se rétracte, ne concentrant plus que 25,5% des immatriculations contre 47,9% deux ans auparavant. En troisième position, les électrifiés ont rassemblé 6 776 immatriculations en avril 2023 contre 4 894 en avril 2022, soit un gain de plus de 2 points sur la part du marché LLD, passant de 13,7% à 15,9%. Au coude-à-coude avec les hybrides non-rechargeables (18,4%) mais loin devant les autres énergies alternatives (à 3,5% de PDM).