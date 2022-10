Le marché des batteries est totalement dominé par les pays asiatiques

Le marché mondial des batteries pour véhicules électriques doit passer de 17 milliards de dollars en 2019 à 95 milliards en 2028. Il est contrôlé par les pays asiatiques, dont la Chine qui produit plus d’une batterie sur deux.

Selon l’organisme SNE Research, le marché mondial des batteries pour véhicules électriques est promis à une très forte croissance dans les années à venir. De 17 milliards de dollars en 2019, il doit atteindre 95 milliards en 2028.

Le marché est totalement dominé par les pays asiatiques, Chine en tête (56 % de parts de marché). Suivent le Corée du Sud (26 %) et le Japon (10 %).

Top 10 mondial des fabricants de batteries pour véhicules électriques

Rang Société Part de marché Pays 1 CATL 34 % Chine 2 LG Energy Solution 14 % Corée du Sud 3 BYD 12 % Chine 4 Panasonic 10 % Japon 5 SK On 7 % Corée du Sud 6 Samsung SDI 5 % Corée du Sud 7 CALB 4 % Chine 8 Guoxuan 3 % Chine 9 Sunwoda 2 % Chine 10 Svolt 1 % Chine

(Source : SNE Research – octobre 2022)

Notons que BYD a enregistré la plus forte croissance ces derniers mois, se hissant sur la troisième marche du podium et menaçant d’ores et déjà LG Energy Solution.