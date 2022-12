Le marché des carburants de synthèse se déploie

Selon le cabinet de conseil en stratégie, le marché des carburants de synthèse est en pleine émergence. L'étude souligne que les e-carburants ont l'avantage d'une fabrication dite propre, car principalement produits à partir d'électricité renouvelable et conversions chimiques, à partir d'une source de carbone et d'hydrogène vert. Les substituts synthétiques sont, par exemple, le e-diesel, e-gasoline ou encore le e-kerosene. En parallèle, la réglementation de l'Union européenne soutient le développement des e-carburants dans les différents segments des transports : l'aviation dans un premier temps, puis les transports maritimes, transports routiers et, enfin, des véhicules particuliers. À court terme, des premiers projets pilotes sont prévus pour le sport automobile et les voitures de sport privées roulant à l'e-essence. Cependant, l'étude constate qu'aucune incitation réglementaire en faveur des carburants synthétiques n'est prévue à long terme. L'accent est mis sur les véhicules électriques à batteries et hydrogène.

À ce jour, les carburants alternatifs sont encore chers à l'échelle industrielle, mais devraient être intéressants financièrement dès 2030. En effet, l'électricité est le principal facteur de coût de ces e-carburants, notamment en raison de l'électrolyse de l'hydrogène.