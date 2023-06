Le marché des flottes confirme sa croissance, toujours loin de son niveau d'avant-crise

Malgré deux jours ouvrés en moins, le mois de mai confirme les signes de reprise observés sur le marché des flottes depuis mars dernier. Suivant la tendance observée sur le marché national, les immatriculations ont augmenté de 4,3 %, à 57 717 unités par rapport à 2022, selon les statistiques de l’Arval Mobility Observatory. Toutefois, si l’on compare ce bilan mensuel à celui de mai 2019 et ses 73 909 immatriculations, il ressort un repli de - 21,9 %.

Les véhicules particuliers tirent le marché

Dans le détail, les véhicules particuliers (VP) sont toujours dans le vert (+ 8,95 % - 37 955 unités), quand les véhicules utilitaires légers (VUL) replongent (- 3,6 % - 19 762 unités). Côté énergies, la part de marché des véhicules électrifiés (100 % électriques et hybrides rechargeables) dépassent désormais les 20,5 %, et même 26,7 % sur le seul segment des VP. Seuls, les véhicules électriques représentent 11,45 % des immatriculation sur le mois, 9,07 % pour les hybrides rechargeables et 16,21 % pour les hybrides simples. À fin mai, les modèles thermiques représentent 60,5 % des immatriculations sur le marché entreprise : 24,58 % pour l’essence, 35,93 % pour le diesel.

Des résultats en trompe-l'œil

Sur cinq premiers mois de l'année, le marché entreprise affiche une croissance de 7,73 %, totalisant 307 905 VP et VUL. Toutefois, par rapport à la période d'avant-crise, il s'établit à - 16,11 %, soit une baisse de 59 138 unités. Même si les immatriculations progressent, le marché ne parvient donc pas à retrouver son niveau et le retard tend même à se creuser.

Au cours de cette période, les utilitaires restent dans le rouge, en repli de - 1,84 % (107 813 unités). En revanche, les VP affichent une croissance à deux chiffres (+ 13,7 % à 200 092 unités). Pas de changement de tendance dans les énergies : les parts de marché ressortent en cumul à fin mai à 25,4 % pour l’essence, 39,33 % pour le diesel, 10,32 % pour l’électrique, 22,3 % pour les hybrides (total), dont 8,73 % pour les rechargeables et 13,57 % pour les hybrides simples.