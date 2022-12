Le marché du véhicule d’occasion a chuté de 11,5 % en novembre 2022

Avec 408 356 immatriculations le mois dernier, contre 461 217 en novembre 2021, le marché du véhicule d’occasion enregistre une baisse de 11,5 % sur le territoire national. « La moins importante de ces 6 derniers mois » nuance Vincent Hancart, directeur général d’AutoScout24 France. Un moindre mal, donc, en comparaison avec le mois le bilan du mois d’octobre en recul de 14,6 %. « Pas de quoi crier victoire pour autant car les volumes sont encore loin du niveau normal du marché avant le Covid-19 avec -11,8 % par rapport à novembre 2019 », ajoute-t-il.

Conséquence du rallongement des délais de livraison des véhicules neufs et de l’augmentation de leur prix à la vente, les prix des véhicules d'occasion continuent de grimper eux aussi. Sur AutoScout24, on enregistre une hausse 1,7 % par rapport au mois d’octobre et de + 14,7 % par rapport au début de l’année. Les marques françaises sont toujours en léger retrait des ventes d’environ 1,4 % par rapport à la tendance moyenne du marché. Après une légère contre-performance, DS reprend des parts de marché avec une augmentation de 3,5%. Dacia progresse de 11 % en part de marché.

Offre thermique vs électrique

L’offre diesel représentent encore plus de la moitié des immatriculations (50,9 %), même si elles ont perdu -6,1 % en part de marché en un an. 53 % des véhicules vendus en occasion sont âgés de plus de dix ans (45,8 %). En comparaison, les occasions de plus de 16 ans progressent de 24,2 % en part de marché et de +10 % en volume.

En parallèle, l’offre de véhicules électriques représente 2,4 % des annonces publiées sur AutoScout24 mais un tiers de ces annonces concernent des véhicules de moins d’1 an et donc dans des tranches de prix élevé. La valeur moyenne d’une voiture électrique atteint 42 730 euros. La Renault Zoé reste le modèle électrique le plus vendu en France mais son volume global diminue de 27,9 %. Les nouveaux modèles électriques font leur apparition sur ce segment comme la Tesla Model 3 qui prend la deuxième place à la Peugeot 208. Même si des offres sont disponibles, le nombre de recherches sur ce type de véhicule ne sont pas encore significatives. Ces recherches correspondent exactement aux achats réalisés (1,29 % du marché en novembre 2022). Comme indiqué plus haut, ces véhicules sont en général jeunes et encore assez chers.