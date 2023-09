Le marché du véhicule d’occasion continue de croître en août

Bien qu’août ne soit pas réputé pour être le mois le plus animé sur le marché du véhicule d’occasion, il n’a pas fait exception à l’augmentation des ventes constatées en juin et juillet. 375 754 immatriculations ont été enregistrées en août 2023, soit 2 % de plus que l’année passée sur la même période (368 252 immatriculations). Selon les chiffres publiés par AutoScout24, cette augmentation est néanmoins loin de rattraper la période pré-Covid19, avec un retard de 10,7 % toujours constaté.

La baisse des prix des annonces semble se stabiliser mais ces derniers restent 9,2 % supérieurs à ceux de 2022. Les occasions récentes sont pourtant bien moins représentées qu’en août dernier (-11 %), tandis que les véhicules âgés de plus de 16 ans continuent de prendre des parts de marché (10,7 %).

Le diesel reste en tête, l’électrique progresse

Concernant les motorisations, le diesel garde sa place de carburant majoritaire mais perd 1,6% de parts de marché pour atteindre les 50,69 %. La véritable augmentation concerne les véhicules hybrides qui progressent de 33,8 %, au même titre que les électriques de seconde main qui bondissent de 30,7 %.

« Les Français se tournent progressivement vers des véhicules plus modernes avec des segments d’occasions hybrides et électriques grâce à des prix plus abordables », constate Vincent Hancart, Directeur Général de la division française d’AutoScout24. Les parts de marché du GPL sont également intéressantes à étudier puisqu’elles progressent de 22,84 % en août pour atteindre les 0,56 % au global. Cette motorisation est « boostée par des offres et un carburant moins chers » qui la rendent de plus en plus attractive.