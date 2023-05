Le marché du véhicule d'occasion encore dans le rouge

Le marché de l’occasion poursuit son déclin avec 424 109 immatriculations en avril, soit un recul de 3,2% par rapport à avril 2022. Comparé à la période pré-Covid, la baisse atteint même 15,7% par rapport à avril 2019. De son côté, le marché du véhicule neuf progresse par rapport à 2022 de 21,9% avec un volume de 132 509 immatriculations, mais chute de 29,6% par rapport à 2019. Le rapport VO/VN est ainsi de 3,2. Dans le détail, les marques françaises accusent une baisse de 3% par rapport à la moyenne du marché. Ainsi, Renault perd 3,6% de parts de marché, Citroën 5,7% et Peugeot limite la casse avec un recul de 0,5% en PDM. Les marques premium allemandes sont, elles comme de coutume, légèrement supérieures à la moyenne du marché avec BMW en hausse de 4,6%, Mercedes de 2,6% et Audi de 1,6%. Les marques généralistes sont assez hétérogènes. D'un côté, Volkswagen (+2,9%), Toyota (+3,3%), et Skoda (+5,2%) gagnent en parts de marché, alors que Ford (-3,4%), Opel (-4,2%), ou encore Fiat (-8,4%) et Suzuki (-6,0%) sont en recul.

Vers une stabilisation des prix moyens

Comme pour les trois premiers mois de l'année, le segment de véhicules d’un an et moins est toujours en régression, et enregistre une baisse de 16,1% en volume et de 13,3% en PDM. Les segments des 2-5 ans et de 6-10 ans sont en ligne avec la moyenne du marché, et sont ainsi en recul respectivement de 4,7% et de 3,6%. Le segment des 11-15 ans perd aussi en volume qu’en part de marché. Les véhicules les plus âgés, 16 ans et plus, progressent toujours en volume (+7,7%) ainsi qu'en part de marché (+11,3%). En ce qui concerne la motorisation des VO, la part des diesel représente toujours plus de la moitié des transactions, avec 52,2% de parts de marché. Logiquement, les motorisations essence perdent à la fois en volume et en part de marché, notamment au profit des hybrides qui gagnent 6,2% en volume, alors que les électriques perdent encore du terrain (-30 % en volume et -27,8% en part de marché). Enfin, toujours selon les données d'AutoScout24, les prix enregistrent une légère baisse en avril avec un recul de 0,2% par rapport au mois de mars 2023, mais demeurent très au-dessus des prix moyens de l'année dernière (+13,3% par rapport à mars 2022), et le prix moyen d’un véhicule d'occasion électrique est de 36 538 euros contre 39 126 euros en janvier 2023. « Les quatre premiers mois de l’année 2023 restent peu propices à l’automobile d’occasion en comparaison au début 2022. Néanmoins, quelques indicateurs permettent un peu d’optimisme avec des ventes qui s’améliorent et des prix qui se stabilisent, sinon se réduisent. Les constructeurs mettent plus de véhicules neufs sur le marché ce qui devrait augmenter l’offre d’occasions dans les mois prochains. Le marché devrait donc revenir à une situation un peu plus normale qui favorise la vente de véhicules plus jeunes et moins diesel », commente Vincent Hancart, directeur général d’AutoScout24 France.