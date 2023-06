Le marché du véhicule d'occasion plonge en mai 2023

En mai, le marché du véhicule d’occasion a connu une chute de 8,3 %, avec 416 874 immatriculations contre 454 757 à la même période l'année précédente. Par rapport à 2019, le marché du VO accuse un repli de 13,6 %. En revanche, le marché du véhicule neuf a enregistré une progression de 14,8 % par rapport à mai 2022, avec 145 538 unités écoulées, mais il affiche une baisse de 25 % par rapport à la période pré-Covid. Le rapport VO/VN remonte ainsi à une valeur de 3,2. En mai 2023, les marques françaises continuent de perdre du terrain, avec une baisse de 2,4 % par rapport à la moyenne du marché d'occasion. Plus précisément, Renault perd 2,5 % en part de marché, Peugeot recule de 0,2 % et Citroën de 5,7 %. Parallèlement, comme le mois précédent, les marques allemandes premium se maintiennent au-dessus de la moyenne du marché, avec une hausse de 2,1 % pour BMW, 4 % pour Audi et 4,2 % pour Mercedes, toujours en parts de marché. Les marques généralistes enregistrent des parts de marché disparates, avec une progression de 5 % pour Volkswagen ou de 1,7 % pour Toyota, tandis que Ford recule de 2,3 %, Opel de 3,4 % et Fiat connaît une baisse de 10,3 %. En ce qui concerne l'âge des véhicules, les segments suivent la tendance moyenne du marché, avec une perte de 14,1 % en parts de marché. En revanche, les véhicules de 16 ans et plus gagnent 11,5 % de parts de marché. Du côté des motorisations, le diesel représente 52,7 % des ventes en mai, soit une hausse de 1,6 % par rapport à mai 2022. Les motorisations essence, quant à elles, enregistrent un recul à la fois en termes de part de marché et en volume, au profit des véhicules hybrides qui gagnent 4,8 % en volume. Les véhicules électriques continuent de perdre du terrain, avec une baisse de 15,1 % en volume et de 7,5 % en parts de marché.

Un prix moyen en très légère hausse

Les prix sur le marché des véhicules d'occasion continuent de se stabiliser, bien que la tendance à la hausse se maintienne par rapport à 2022. En mai, les prix moyens ont augmenté de 0,3 % par rapport au mois précédent, ce qui représente une hausse de 15,6 % par rapport à mars 2022. Le prix moyen du segment des véhicules électriques sur AutoScout24.fr est ainsi passé de 36 573 à 39 126 euros depuis janvier 2023. « Le marché de l’occasion reste tendu avec des immatriculations en recul par rapport à 2022. Avril et mai ont été des mois avec beaucoup de jours de congé avec des conséquences probables sur les achats. Parallèlement, le marché du véhicule neuf, même s’il progresse par rapport à 2022, reste bien en deçà des volumes pré-Covid. L’offre de véhicules récents restreinte et les prix extrêmement élevés sur le marché du VO semblent freiner les achats. Malgré les mesures en faveur d’une mobilité propre, les ventes sont principalement réalisées sur des véhicules âgés et majoritairement Diesel. Une augmentation des mises en circulation de véhicules neufs est une condition indispensable à un retour à une certaine normalité dans le marché de l’occasion », selon Vincent Hancart, directeur général d’AutoScout24 France.