Le marché du véhicule d'occasion poursuit sa chute

En mars 2022, le marché du véhicule d’occasion chute de 4,5% avec 488 019 immatriculations contre 511 127, et de 3,9% comparé à mars 2019. En parallèle, le marché du véhicule neuf progresse de 24,2%, avec 182 712 unités écoulées. Le rapport VO/VN se réduit à une valeur de 2,67. Dans le détail, les marques françaises poursuivent leur déclin par rapport à la moyenne du marché (-3,5%). Citroën perd 4,9% en part de marché et Renault de 4,3% alors que la Zoé demeure le véhicule d'occasion le plus vendu. Peugeot limite la casse avec un léger recul de 1,7%. Alors que les constructeurs allemands performent comme BMW (+3,2%), Audi (+4,5%) et Mercedes (+4,8%). Volkswagen et Toyota ne sont pas en reste, avec respectivement +4,4% et +2,5%. Par ailleurs, le baromètre d'AutoScout24 révèle que le segment des VO d'un an et moins est toujours mal en point, avec un recul de 14,1% en volume et de 10% en part de marché. Les autres segments ne sont pas épargnés : -7,5% pour 2 à 5 ans, -5,5% pour les 6-10 ans et 5,7% pour les 11-15 ans. Seuls les 16 ans et plus affichent une progression de presque 7% en volume, et de près de 12% en part de marché. Côté motorisations, le diesel mène toujours la danse et représente 51,8% des immatriculations, mais perd légèrement en part de marché et affiche un recul de 1,5% sur un an. Les motorisations essence affiche une petite hausse avec +1,4% de PDM et un volume en baisse de -3,2%. Par ailleurs, les hybrides gagnent 8,5% en volumes alors que les électriques enregistrent une baisse de 32,5%. « Aucune amélioration n’est constatée sur le marché du véhicule d’occasion en mars. Les plus optimistes observeront que la perte par rapport à 2022 et à 2019 se réduit un peu. Malgré une offre plus importante chez les professionnels, les prix n’ont toujours pas diminué mais encore progressé de +1.2% sur le mois. Les motorisations Diesel restent prépondérantes avec 51.8% de part de marché, surtout sur les véhicules de plus de 10 ans. Alors que nous sommes face à des enjeux de mobilité décarbonées et de mise en place de restrictions de circulation (ZFE), beaucoup de Français, restreints dans leur budget, se tournent vers de vieux Diesel moins chers à l’achat et disponibles », indique Vincent Hancart, directeur général d’AutoScout24 France. Enfin, l'étude constate que les prix sont encore à la hausse, avec une augmentation de 1,2% par rapport à février, soit une hausse de 13,7% par rapport à mars 2022.