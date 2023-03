Le marché du véhicule d'occasion recule (encore) de 6,7%

Avec 422 963 immatriculations, le marché VO est en recul de 6,7% par rapport à février 2022, et même de 7,4% par rapport à la période pré-covid. Les marques françaises perdent environ 2,7% de part de marché par rapport à la tendance moyenne du marché Renault recule de 3,5%, Peugeot de 0,7 et Citroën de 4,4%. Alors que les marques allemandes premium sont toujours légèrement supérieures à la moyenne du marché, avec BMW en léger retrait de 0,2%, Audi gagne 1,3% en PDM et Mercedes 2,5%. De plus, Volkswagen gagne un petit 0,6% en part de marché, alors que Toyota affleure les 8% (+7,8%), mais Nissan accuse un net repli de 9,2%. Côté motorisations, les diesel représentent encore plus de la moitié des immatriculations (51,8%), mais perdent tout de même 4,1% de part de marché. Les motorisations essence, elles, gagnent 2,9% de part de marché dans un volume légèrement en baisse. En parallèle, les volumes des ventes d’hybrides progressent bien (+11,4%) alors que la vente des électriques enregistrent une baisse de 6,8%.

Le prix moyen des annonces augmente légèrement

En ce qui l'âge des véhicules d'occasion, tous ceux de moins de 10 ans accusent une nette perte de volume et de part de marché alors que les occasions plus âgées représentent 45% des immatriculations. Dans le détail, les occasions de plus de 16 ans progressent de 14,6% en part de marché et de 6,9% en volume. Le segment de véhicules d’1 an et moins est toujours en recul, de -12,6% en volume et -6,3% en PDM. Enfin, les prix moyens des annonces de véhicule d’occasion sur AutoScout24 repartent à la hausse avec une augmentation de 1,8% par rapport à janvier, après une légère baisse de -0.1% le mois dernier. « Le marché du véhicule d’occasion reste compliqué en ce mois de février avec un volume toujours en deçà des volumes de 2022 et d’avant Covid-19. Les prix sont repartis à la hausse après une stabilisation en janvier. Les consommateurs ne sont donc pas encore très nombreux à considérer l’achat d’un modèle récent. Au contraire, le seul segment d’âge qui progresse en volume est celui des véhicules de plus de 16 ans qui représente près d’1 voiture d’occasion sur 4 vendue en France » conclut Vincent Hancart, directeur général d’AutoScout24 France.