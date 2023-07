Le marché du véhicule d’occasion s’offre un sursaut en juin 2023

Alors que le marché français des voitures particulières neuves a enregistré une nouvelle hausse à deux chiffes en juin 2023, + 11,5 % à 190 848 immatriculations, le marché des véhicules d’occasion a connu un léger rebond après des mois de repli. Les experts de AAA Data indiquent que 468 262 transactions de VO ont été enregistrées (+ 3,4 %). « Le marché a été porté par le segment des VO de 10 ans et plus (+ 5,6 %) et celui des VO de 5 à 10 ans (+ 5,8 %). Les VO récents, de moins de 5 ans, restent en négatif en juin (- 1,3 %) », précisent-ils.

>> À LIRE AUSSI : La Renault Clio reprend la tête des ventes de voitures neuves en juin 2023

Les VO anciens et diesel gardent leur attractivité

Cependant, sur le premier semestre 2023, le marché du VO reste en baisse, - 4,4 % par rapport à la même période de l’an dernier, pour 2 611 360 unités. « Pour expliquer ce phénomène, on peut avancer en terrain connu et rappeler que l’offre de véhicules d’occasion récents reste restreinte, conséquence directe des tensions vécues ces derniers mois sur le marché des véhicules neufs », avancent les experts de AAA Data. Et de poursuivre : « En outre, les prix toujours élevés sur le marché du VO ne peuvent que freiner les achats, surtout avec le retour de l’inflation. La situation favorise donc l’activité sur les segments des VO anciens et le diesel, ce qui n’est pas nécessairement une bonne nouvelle par rapport aux enjeux environnementaux ».

Le marché du VO reste dominé par les financements traditionnels

Les Français achètent leur voiture d’occasion en passant par une formule de financement traditionnelle, soit un crédit à la consommation ou achat cash à 96 % en juin 2023, auxquels s'ajoutent les nouvelles tendances de financement LOA/LLD (4 %). D’une manière générale, la flambée des prix des VO retombe et les prix, toujours élevés nous l’avons dit, ont tendance à s’éroder. Par ailleurs, une tendance à l’allongement de la durée moyenne des mensualités se précise. C’est notamment le cas chez Aramisauto (groupe Stellantis) : « Depuis juin 2022, nous constatons que la durée de financement (crédit/LOA) a augmenté de six mois chez nos clients, les mensualités moyennes étant passées de 60 à 67 mois ». Prenant en compte cette pression budgétaire, « Aramisauto propose depuis mi-juin, afin d’encourager l’achat de voitures d’occasions récentes (moins de 5 ans), un allongement des mensualités pour les crédits, avec une extension possible jusqu’à 96 mois. Cette offre fait suite à celle mise en place en octobre 2022, avec l’allongement de la durée des mensualités en LOA à 84 mois ».