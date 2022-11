Le marché du VO en France l’un des plus transparents d’Europe

CarVertical, la plateforme de rapport d'historique des véhicules, a mené une étude pour déterminer les pays où l'achat d'une voiture d'occasion est le plus risqué.

La comparaison repose sur un indice de transparence du marché. Il prend en compte notamment le pourcentage de voitures trafiquées, de compteurs kilométriques falsifiés, ou encore de véhicules endommagés. Résultat, le marché des véhicules d'occasion est plus transparent en Europe occidentale qu'en Europe orientale, selon le rapport de carVertical.

Comme la plupart des pays d'Europe de l’Ouest, la France dispose d'un marché des voitures d'occasion relativement transparent, indiquent ses auteurs. « Mais cela ne signifie pas que la situation soit parfaite. »

En France, un VO sur dix afficherait un compteur trafiqué

Les conducteurs d'Europe de l'Est étant plus conscients des diverses arnaques, ils sont beaucoup plus prudents. « Les Français sont moins confrontés à la fraude, c'est pourquoi tous les conducteurs ne savent pas forcément que quelqu'un peut modifier l'odomètre d'une voiture ou remplacer des pièces endommagées par des contrefaçons bon marché, puis revendre ce véhicule comme neuf. »

En France, une voiture sur dix afficherait un compteur kilométrique trafiqué, rappelle l’étude. Le nombre de kilomètres falsifiés est en moyenne de 34 826 km. « Un acheteur peut donc surpayer un véhicule et en plus, sur la base de ces fausses informations, mal planifier ses révisions. »

A noter que l’âge moyen d'une voiture d'occasion vérifiée sur carVertical en France est de 9,4 ans, ce qui place le pays au milieu du classement, entre la Hongrie et la République tchèque.