Le marché européen du pneumatique souffre ce premier trimestre

L'Association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc (ETRMA) a publié les chiffres des ventes de pneus de remplacement de ses adhérents fabricants pour le premier trimestre 2023, indiquant une baisse significative de 12 % de la demande par rapport à la même période l'an dernier.

Cette baisse est de 13 % pour les pneus été et de 26 % pour les pneus hiver. Seuls les pneus toutes saisons connaissent une maigre progression des ventes, de 1%. La chute est bien plus marquée du côté de l’industrie avec une baisse de 18 % des pneus pour camions et bus, et de -39 % pour les produits destinés au machinisme agricole.

« Après des tendances négatives au second semestre 2022, les volumes de ventes des entreprises membres de l'ETRMA au premier trimestre 2023 sont en baisse pour toutes les catégories de produits par rapport au premier trimestre 2022 » s’inquiète Adam McCarthy, secrétaire général de l'ETRMA.

Et de poursuivre : « La baisse doit être considérée dans le contexte de la forte inflation continue sur tous les marchés européens et de l'impact négatif continu de la guerre en Ukraine, en particulier sur les prix de l'énergie. »

Par rapport au T1 2019, les ventes de pneus pour camions et autobus sont restées au même niveau, mais les ventes de pneus de remplacement grand public ont chuté de quatre points et demi de pourcentage.