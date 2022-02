Le marché flottes toujours en perte de vitesse sur fond de crise des semi-conducteurs

Les immatriculations VP et VUL auprès des entreprises sont en recul de 14,5 % sur janvier. Au total, 32 088 véhicules particuliers (-9,6 %) et 22 063 utilitaires (-20,8 %) sont arrivés en parc le mois dernier. "C’était prévisible, compte tenu des délais de livraisons de véhicules neufs sur fond de crise des semi-conducteurs", commente l'AMO. Mais une fois de plus, le marché des flottes fait preuve de résilience à la lecture des performances du marché automobile national qui affiche un repli de 18,7 % (131 103 VP + VUL) sur la même période.

Côté énergies, les véhicules électrifiés poursuivent leur offensive avec une part des véhicules hybrides qui bondit de 28,9 % (6 003 VP + VUL). La croissance de l’électrique et de l’hybride rechargeable reste toujours plus modeste : +6,3 % pour le 100 % électrique (2 548 VP + VUL) et +3,5 % pour le PHEV (3 855 VP + VUL). En parallèle, la vente des voitures essence et diesel reste orientée à la baisse (respectivement -9,8 % et -24,6 %). À fin janvier, les parts de marché des différentes énergies ressortent ainsi : 19,2 % pour l’essence, 56,7 % pour le Diesel, 4,7 % pour l’électrique, 18,2 % pour les hybrides dont 7,1 % pour les rechargeables et 11,1 % pour les hybrides simples.