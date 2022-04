Le marché flottes toujours aussi moribond à fin mars

Les immatriculations de véhicules neufs en flottes ont connu leur plus forte dégringolade en mars dernier. Entre le 1er et le 31 mars, seuls 64 315 véhicules sont entrés en parc. Soit une activité en baisse de 24,6 % par rapport à l'an passé.

Le marché du véhicule d'entreprise semble en panne. Ce dernier s'affiche en repli de 24,6 % à fin mars avec seulement 64 315 VP + VUL immatriculés en flottes. Les entreprises auraient-elles ralenti le rythme des renouvellements ? Les gestionnaires auraient-ils taillé dans leurs parcs ? Pour l'Arval Mobility Observatory, il n'en est rien.

Évoluant désormais « au même rythme que le marché automobile national » [en recul de X % en mars, ndlr], le marché du véhicule d'entreprises a été « rattrapé par l'environnement international et les délais de livraison liés aux approvisionnements en semi-conducteurs et faisceaux électriques ». En clair, si les commandes sont bien passées par les clients, les livraisons et mises à la route de véhicules se font attendre.