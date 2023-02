Le marché français du pneu a souffert en 2022

Le marché français du remplacement a connu l’une de ses pires années depuis 10 ans, avec une baisse des volumes de vente de 5,6 % (Sell out) pour les pneus Tourisme, 4x4 et Camionnette (TC4). Sur le seul secteur du pneu Tourisme, le recul est de 4,9 % (Sell out) mais pour les gommes Camionnette, la baisse est de 7,3 % (Sell out) et de 12,4 % pour les enveloppes 4x4. Pour mémoire, les données communiquées par le Syndicat du pneu (SPP) concernent les centres-autos, fast-fitters, négociants spécialistes et sites de vente en ligne. Le Sell in (ventes des manufacturiers aux professionnels) a également reculé de 6,9 %, pour un nombre total de 25 813 000 pneus sortis des usines. Le panel mesuré par le syndicat a représenté 13 994 000 pneus, ce qui marque un recul de sa part de marché, au profit notamment des réseaux constructeurs. Ces derniers ont repris en mains l’activité pneumatique dans leurs ateliers, puisque cette dernière devrait constituer la clé de voute du trafic dans les années à venir. Cependant, les données du SPP permettent de chiffrer à 16 % des ventes globales la part des pure-players internet sur les enveloppes Tourisme. Les plateformes digitales des réseaux physiques représentent quant à elles 5 % de ce même marché.

Marques premium en baisse

L’inflation a joué un rôle important sur les ventes de pneus, avec une hausse globale des tarifs de 13,3 %. Un facteur qui a joué sur le recul des marques premiums au profit des marques Budget. Ces dernières ont représenté 16 % des volumes l’année dernière, soit une hausse de 2 %, contre une baisse de 2 % pour les marques premiums (54 %). « Depuis 2015, les marques premiums reculent régulièrement », constate Dominique Stempfel, président du SPP. Une tendance qui concerne également les marques de distributeur, de plus en plus proches en tarifs des marques B. Les prix moyens ont donc atteint 100 euros pour une gomme Tourisme, 137 euros pour une enveloppe Camionnette et 168 euros pour un pneu 4x4. « Le prix des pneus 4x4 entraine la fuite des propriétaires vers des marques Budget », constate le président. Avec un recul des ventes de 12,4 % pour ce type d’enveloppe, le facteur prix favorise même le report du changement d’enveloppes pour certains conducteurs. Cependant, les possesseurs de SUV effectuent souvent leur premier changement de pneus en concession. En effet, les volumes de vente de ces gommes se retrouvent à 67 % hors du panel mesuré par le SPP.

Le pneu Toutes Saisons s’impose

Les campagnes de communication des manufacturiers ont bien fonctionné, puisque le pneu Toutes Saisons a représenté 27 % des volumes de ventes des pneus Tourisme en 2022. Une communication renforcée par celle effectuée autour de la loi Montagne. De nombreux automobilistes ont opté pour ces gommes afin de répondre à la législation où qu’ils se situent. « Nous pourrions arriver bientôt au tiers du marché », remarque Dominique Stempfel. Tous les manufacturiers se sont engouffrés dans la stratégie menée par Michelin avec son Cross Climate, même si Bibendum n’est pas l’inventeur du pneu 4 saisons.

Adieu petits pneus

Toutes catégories confondues sur le marché du TC4, les dimensions les plus vendues restent concentrées sur le 15 et le 16 pouces, avec 53 % des volumes. Les 17 et 18 pouces suivent, avec 29 % des ventes. Les 13 et 14 pouces ne pèsent plus que 13 % des volumes et poursuivent leur chute. Enfin, les diamètres supérieurs à 19 pouces pèsent 5 % des ventes, ce qui marque le début d’une croissance due notamment aux SUV et aux voitures électriques, équipées d’enveloppes plus étroites mais de grand diamètre.