Le marché du véhicule d'occasion recule de 5,1 % en mai 2022

Selon les données fournies par AutoScout24, la contraction du marché de l’occasion se poursuit en mai avec une baisse des immatriculations de - 5,1 %, soit 444 204 unités. Par rapport au mois de mai 2021, qui comptait deux jours ouvrables en moins, la perte aurait été de - 14,2 % à jours ouvrables constants. Ce volume est également en retrait par rapport au niveau pré-Covid de - 7,9 %. Il s'est vendu 3,5 véhicules d'occasion pour 1 neuf.

Les marques françaises – Renault (- 2,3 %), Peugeot (- 1,6 %) et Citroën (- 1,7 %) – perdent quelques points en part de marché. De son côté, DS affiche une progression de + 11,6 % en part de marché et de + 5,9 % en volume. Les marques allemandes premium sont, grosso-modo, à l’équilibre avec la tendance du marché : BMW (+ 0,2 %), Audi (- 0,4 %) et Mercedes (+ 3 %) en part de marché. Porsche progresse en volume (+ 1,6 %) et en part de marché (+ 7,1 %). C’est également le cas de Mini en hausse de + 5,1 % en volume et + 10,8 % en part de marché. Côté généralistes, la plupart des marques évoluent à la baisse. Volkswagen est en léger retrait (- 0,1 %). Le repli est plus marqué du côté de Ford (- 4,1 %) d'Opel (- 4,4 %), de Fiat (- 3,9 %) ou de Nissan (- 3,5 %). En revanche, certaines marques se distinguent comme Toyota avec un solide + 12,4 %, Suzuki (+ 5 %) ou Skoda (+ 5,3 %). Les Coréennes continuent à afficher d’excellents résultats avec Kia (+ 9,1 %) et Hyundai (+ 14,7 %) en part de marché.

Les véhicules récents plombent le marché