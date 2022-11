Le marché recyclage affiche une belle dynamique en 2021

Après une année 2020 marquée par le Covid-19, le marché du recyclage a connu une année 2021 de rebond. Le chiffre d'affaires du secteur enregistre une hausse de 42% pour s'établir à 10,8 milliards d'euros. Manuel Burnand, directeur général de Federec, commente : « Un bon résultat lié, en partie, à l'augmentation des tonnages, mais essentiellement dû à l'élévation des cours des MPiR (matières premières issues du recyclage) en 2021, signe d'une demande forte de nos matières sur les marchés. » De plus, le niveau d'investissement des entreprises a augmenté de 3% en 2021 (soit 547 millions d'euros). Les tonnages collectés sont également majoritairement en hausse : 34,8Mt, soit une progression de 12,1% par rapport à 2020. Dans le détail, la filière de la déconstruction automobile compte environ 1 600 centres agréés de traitement des VHU en France et 60 broyeurs agréés. Cette filière fait figure d'excellence en matière de taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation par rapport aux autres pays.

Des inquiétudes pour 2023

François Excoffier, président de Federec, souhaite, à l'instar de Roland Lescure, ministre délégué à l'Industrie, faire de la France le pays leader du recyclage. Federec a notamment décidé d'ouvrir une école nationale du recyclage. La première école va voir le jour à Lomme dans les Hauts de France début 2023. L'objectif de cette école est de former en formation initiale, des alternants et de re-former des salariés et des demandeurs d'emploi. L'école sera ensuite déclinée dans d'autres régions en France, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif est de certifier 16 000 nouveaux collaborateurs d'ici 2030.

Enfin, malgré les bon résultats de l'année 2021, Federec avance quelques points d'inquiétude pour l'année à venir. Par exemple, du côté de la déconstruction automobile, la REP VHU applicable depuis le 1er janvier devrait évoluer. Le décret, en attente de publication, devrait entraîner des modifications dans le fonctionnement de la filière. François Excoffier regrette que la loi Agec prévoit que les constructeurs se chargent de la gestion des véhicules en fin de vie, "retirant de fait la matière première aux entreprises de recyclage". Toujours selon le président de Federec, "la fin de l'année 2022 et très probablement 2023 se dérouleront dans un contexte multi-crises : énergie, transports, inflation, difficultés de recrutement, etc." Il existe également l'enjeu du recyclage des véhicules électriques, notamment en ce qui concerne la question de la propriété des batteries.

Pour mémoire, l'ensemble des activités de recyclage représente 2 450 établissements et 32 600 employés (+4,5% par rapport à 2019).