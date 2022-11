Le marché VN en baisse de 8,1 % sur dix mois en Europe

L’ACEA vient de révéler les résultats du marché européen des véhicules particuliers neufs sur dix mois. Entre janvier et fin octobre, les immatriculations ont baissé de 8,1 % par rapport à la même période de l’année précédente. Il s’est ainsi vendu 7 529 965 voitures neuves sur dix mois en Europe (27 pays), contre 8 191 692 unités en 2021. Les résultats positifs enregistrés sur le seul mois d’octobre dans la grande majorité des pays ne suffisent pas à inverser la tendance. Ainsi, les quatre plus importants marchés restent en retrait depuis le début de l’année. L’Allemagne se situe à - 5,5 %, l’Espagne est en baisse de 5,8 %, la France recule de 10,3 % et l’Italie ferme la marche avec une régression de 13,8 %.

Amélioration relative en octobre

Le mois d’octobre est le meilleur mois depuis le début de l’année 2022. Il affiche une hausse de 12,2 % au niveau européen. Cependant, les 745 855 véhicules vendus restent éloignés des chiffres réalisés en 2019, avant la crise sanitaire. Cette amélioration reste donc relative mais elle est la bienvenue dans le contexte actuel. La croissance est la plus élevée en Allemagne, avec 16,8 %, devant l’Italie (14,6 %), l’Espagne (11,7 %) et la France (5,5 %).

Tendances par groupes

Sur dix mois, rares sont les constructeurs qui affichent une progression. Le groupe Volkswagen recule de 10,4 %, tandis que Stellantis est en repli de 15,8 %. Renault Group est aussi en baisse de 5,7 %. Sur le segment premium, Mercedes-Benz est en retrait de 3,2 % et BMW Group en baisse de 9,6 %. Volvo affiche un repli de 2,6 % alors que Jaguar Land Rover chute de 19,1 %. En revanche, Hyundai Group progresse de 3,6 %, tandis que le groupe Toyota améliore ses ventes de 4,5 %. Le dernier constructeur en hausse est Honda, avec une amélioration de 6,3 %. À noter cependant les bons résultats de plusieurs marques au sein de groupes en baisse. Ainsi, Porsche (+ 7,4 %), Alfa Romeo (+ 21,4 %), Lancia/Chrysler (+ 14,3 %), Dacia (+ 14,3 %) et Alpine (+ 44,1 %) profitent de nouveautés ou d’un bon positionnement pour tirer leur épingle du jeu.