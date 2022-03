Le meilleur garage du monde de Groupauto est en Espagne

EuroTaller FuturWagen a donc obtenu le prix convoité de « Meilleur atelier du monde » de Groupauto International. Les « World Class Workshop Awards » d’EuroGarage sont le fruit d’une sélection parmi les 6000 ateliers du groupe, implantés dans 29 pays différents, dont la France naturellement (Top Garage).

Un giga garage

FuturWagen a rejoint EuroTaller en 2013 et officie à Madrid sur un site opérationnel de 7000 m². 3000 m² sont dévolus aux ateliers, dont un espace carrosserie. FuturWagen compte aussi 3500 m² de parking et 500 m² de bureaux. Le site dirigé par José Manuel Casabella compte 44 collaborateurs.

Sur un pied d'égalité avec les concessionnaires

Le prix a été remis à la direction et ses équipes par Robert Stevens, directeur de EuroGarage International, et Álvaro León, responsable de EuroTaller. « Je suis très fier de compter un atelier comme FuturWagen au sein d’EuroGarage. Ce prix vient récompenser une vision d’entreprise portée sur l’avenir, une gestion efficace, et un très grand volume de travail, y compris auprès de la clientèle des flottes d’entreprises. C’est l’exemple type de l’atelier multimarque qui peut relever les défis du futur et concurrencer les concessionnaires sur un pied d’égalité », souligne Robert Stevens.

A lire aussi : Classement des 12 plus importants groupements de distribution en Europe