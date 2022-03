Le meilleur parking d’Europe pour poids lourds est en France !

Pour sa première édition, le prix du Parking poids lourds européen de l’année est revenu à Camion Etape Béziers (Truck Etape Béziers), situé précisément à Vendres, à l’unanimité du jury. A l’heure de mieux valoriser la profession de chauffeur routier et de chercher à résoudre les problèmes de recrutement su secteur, il faut saluer l’initiative d’Esporg, l’association européenne des parkings sécurisés.

Un flux de 15000 camions par jour

« Situé à côté des principales artères de circulation nord/sud de l'Europe (autoroute A9) pour les poids lourds, à 150 km de la frontière espagnole (La Junquera) avec plus de 15000 camions qui traversent la zone quotidiennement, nous apportons à nos amis chauffeurs routiers le maximum de sécurité pour eux et pour leurs camions. Nous essayons de personnaliser l'accueil de nos chauffeurs en leur offrant les meilleures facilités de restauration, d'hygiène et de loisirs », commente Alexandre Lecea, président directeur général du groupe FAL.

Un exemple pour travailler sur l'attractivité du camionnage

« La qualité de ce parking pour camions est vraiment impressionnante ! De telles infrastructures de stationnement pour camions bien équipées devraient devenir la norme en Europe et non une exception. Les chauffeurs routiers en Europe méritent des installations de repos sûres et confortables lorsqu'ils transportent des marchandises vers nos maisons, nos magasins et nos entreprises. De telles installations rendront certainement les métiers du camionnage plus attractifs, notamment pour les jeunes et les femmes », déclare Christian Schmidt, directeur des transports terrestres à la Commission européenne, avant d’ajouter : « L'UE continuera à soutenir le développement d'aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions. Ils sont cruciaux non seulement pour éliminer la criminalité contre les chauffeurs et le fret, mais aussi pour s'assurer que les chauffeurs sont bien reposés, en bonne santé, connectés et satisfaits de leurs conditions de travail ».

Par ailleurs, le parking La Londonienne, situé près de Calais, et le parking Smart Autohof, en Roumanie, complètent le podium.

Alexandre Lecea, Péroline Cordonier (groupe FAL) et Christian Schmidt, directeur des transports terrestres à la Commission européenne, lors de la remise du prix.