Le Mercedes-Benz EQS SUV débarque en concessions

La gamme électrifiée EQ de Mercedes-Benz s’agrandit encore. Un nouveau modèle 100 % électrique rejoint en effet le catalogue en cette mi-août. Il s’agit du grand et luxueux EQS SUV. Déclinaison surélevée de la berline éponyme, ce véhicule affiche des mensurations généreuses : 5,13 mètres de longueur (3,21 m d'empattement), 1,96 mètres de largeur et 1,72 mètres de hauteur. Un gabarit plus adapté aux routes américaines - le véhicules est d'ailleurs produit dans l'usine Mercedes-Benz de Tuscaloosa, en Alabama - qu'à celles européennes.

Une version de base facturée 142 900 €

Capable d'embarquer jusqu'à sept personnes [la troisième rangée étant une option à 2 600 euros, ndlr] dans un luxe et un confort absolus, le Mercedes-Benz EQS SUV est proposé avec une motorisation électrique déclinée en deux niveaux de puissance (265 kW / 360 ch et 400 kW / 544 ch) et un seul pack batteries d'une capacité de 108,4 kWh. Soit de quoi assurer une autonomie d'environ 595 kilomètres, selon le constructeur.

Une seule finition est pour l'heure proposée : AMG Line. Elle offre un équipement plutôt généreux mais donne toutefois accès à une longue liste d'options et de paramètres de personnalisation. Les tarifs s'échelonnent entre 142 900 et 160 750 euros. Rappelons qu'à ce niveau de prix, les véhicules 100 % électriques ne sont plus éligibles au bonus écologique.