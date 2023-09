Le Mercedes-Benz GenH2 Truck franchit la barre des 1 000 kilomètres avec un plein d'hydrogène

Daimler Truck cherche à démontrer que la technologie des piles à combustible à hydrogène peut être la bonne solution pour décarbonner le transport routier longue distance. A cette fin, le prototype Mercedes-Benz GenH2 Truck, homologué pour la circulation publique, vient d’atteindre un record en parcourant 1 047 km avec un seul plein d'hydrogène liquide.

Le parcours a débuté le 25 septembre dans l'après-midi au centre clientèle de Mercedes-Benz Truck à Woerth-am-Rhein et s'est achevé le lendemain matin à Berlin. Le camion a effectué le parcours à pleine charge et avec un poids total de 40 tonnes dans des conditions réelles.

« En franchissant la barre des 1 000 kilomètres avec un seul plein, nous avons fait une démonstration impressionnante : l'hydrogène dans les camions, c'est tout sauf du vent, et nous progressons à grands pas sur la voie de la production en série. En même temps, notre course record d'aujourd'hui nous rappelle que la décarbonisation des transports nécessite deux autres facteurs en plus des technologies de propulsion appropriées : une infrastructure énergétique verte et des coûts compétitifs par rapport aux véhicules conventionnels » s’est exprimé Andreas Gorbach, membre du Conseil d'Administration de Daimler Truck AG et responsable de la technologie des camions.

Le Mercedes-Benz GenH2 Truck a été ravitaillé en hydrogène liquide à la station-service de Daimler Truck, située dans le centre de développement et d'essai de l'entreprise à Woerth. L'hydrogène fourni par Air Liquide est d'origine renouvelable, produit à partir de biométhane. L'hydrogène liquide cryogénique à moins 253 degrés Celsius a été versé dans deux réservoirs de 40 kg montés de part et d'autre du châssis du camion. Grâce à une isolation renforcée, l'hydrogène peut être maintenu à température pendant une période suffisamment longue. Liquide, l’hydrogène présente une densité énergétique volumique nettement supérieure à celle de l'hydrogène gazeux. Par conséquent, une plus grande quantité d'hydrogène peut être transportée, ce qui augmente considérablement l'autonomie et permet au véhicule d'avoir des performances comparables à celles d'un camion diesel conventionnel.

Il y a trois ans, le constructeur annonçait son engagement à investir à grande échelle dans la technologie de l'hydrogène. Le PDG Martin Daum avait présenté pour la première fois au public le Mercedes-Benz GenH2 Truck Concept afin de souligner la stratégie technologique de l'entreprise. Cette présentation a été suivie par la création de cellcentric, une coentreprise avec le groupe Volvo, qui mettra en service l'une des plus grandes installations de production de piles à combustible d'Europe.