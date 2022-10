Le métier de garagiste sous les projecteurs de RMC Découverte

Avec des émissions comme Top Mecanic ou Vintage Mecanic, nul doute ne fait que sur la chaine de télévision RMC Découverte on aime l’automobile et sa mécanique. C’est ce qui a conduit sa production à imaginer la nouvelle émission SOS Garage dont le premier épisode de la saison sera diffusé le 24 novembre prochain à 21h. Son principe ? Aller à la rescousse des garages en difficulté, en modernisant les affaires.

Pour mettre au point ce nouveau programme, RMC a fait appel, il y a un an, au garagiste Thierry Muscat, gérant du la société Eybens Sport Auto basée à Eybens, près de Grenoble. C’est la chaine qui a approché le mécanicien alors qu’il venait lui-même de finir d’importants travaux au sein de son atelier. Si ce dernier a passé le casting de manière amusée, il a vite compris l’ampleur du pari et les contraintes des six jours de tournages pour chaque émission où il faut savoir parfois s’imposer notamment aux côtés de l’animateur star, Vincent Lagaf, avec qui il partage l’écran.

Légitime, compétent et reconnu dans le métier, le professionnel a été le véritable chef d’orchestre des quatre émissions de 72 minutes de cette première saison (une par semaine). C’est lui qui a sélectionné les quatre garages à remettre à flot en faisant son tour de France en repérage, « des ateliers avec une belle histoire à raconter, atypiques » explique-t-il.

Il a pris pour l’occasion ses multiples casquettes, celle de garagiste, d’auditeur-conseil, d’animateur mais aussi celle de commercial en allant chercher des partenaires du secteur pour qu’ils prennent part à l’aventure avec des dons de matériels. Des sociétés comme Igol, Clas, Aniel, Europa, Luro, Autel, Freezcool et Autodistribution Fichou n’ont pas hésité à participer. Certains d’entre eux sont d’ailleurs mis en avant durant les épisodes avec une prise de parole.

« J’ai mis toute ma passion et mes connaissances du métier pour bâtir l’émission. J’ai fait jouer mes relations pour qu’elles participent d’une manière ou d’une autre à la réalisation » commente Thierry Muscat. Mais pourquoi avoir accepté un tel défi et un tel investissement personnel ? « J’ai fait ça pour le métier et montrer ses difficultés au grand public. A 56 ans je n’ai plus rien à gagner. Je me bats pour la nouvelle génération, inciter avec une image positive alors que notre métier est malmené. Je veux porter le message qu’être garagiste est avant tout un métier de passion » répond le professionnel.

Durant les émissions, Thierry Muscat a transformé les quatre garages à son image. Il a apporté son savoir-faire, son modèle économique et écologique, parfois contre l’accord de la production qui a vu les budgets être dépassés. Peu importe, il fallait faire au mieux pour l’homme de l’art qui a fait des analyses financières, identifié les différents problèmes dans les ateliers, pointé ce qui ne fonctionnait pas et qui a mis en place les solutions adaptées pour redresser l’affaire. Il a fait en sorte d’optimiser les conditions de travail, de réduire les déchets, de choisir des équipements plus efficaces, …de nombreuses solutions sont apportées pour redynamiser le garage.

« Je me suis pleinement investit. Peut-être trop. J’ai eu la reconnaissance de la production pour ce travail. C’est la plus forte expérience de ma vie. SOS Garage est belle aventure humaine » conclut un brin épuisé Thierry Muscat. RMC Découverte revendique 6 millions de téléspectateurs chaque jour en moyenne. De quoi faire passer l’artisan de l’ombre à la lumière, et avec lui, toute une profession.