Le MG EHS se commande au-dessus de 35 000 €

Début juin, le constructeur chinois dévoilait le restylage de son SUV hybride rechargeable, modèle parmi les plus populaires de la gamme MG. Un mois plus tard, cet EHS redynamisé ouvre ses commandes et expose ses tarifs, à partir de 35 490 €.

Introduit en janvier 2021 pour le marché européen, le MG EHS a su séduire quelque 6 500 clients en France. Il faut dire que le véhicule offre un rapport prix/équipement plutôt compétitif sur son segment des SUV familiaux PHEV. Par conséquent, il méritait un petit rafraîchissement estival qui fait légèrement gonfler ses prix puisque ce MG EHS restylé démarre désormais à 35 490 € au lieu de 33 700 € à son lancement.

2 000 € de plus pour chaque finition

Dès à présent disponible dans tout le réseau MG Motor France et adoptant les derniers codes du design MG caractérisés par une face avant pourvue d’un bouclier incrusté de clignotants verticaux avec canules d’échappement intégrées et d’une grille de calandre redessinée de lignes courbes, ce nouveau MG EHS reçoit également des jantes plus imposantes, deux teintes de carrosseries inédites (Brighton Blue et Iron Oxide Grey) ainsi que des dimensions réévaluées, en longueur (4,61m soit +3,6 cm) comme en hauteur (1,69m soit +2,1 cm).

Si la partie mécanique demeure inchangée, une batterie lithium-ion de 16,6 kWh associée à un moteur turbo essence 1,5 litres assurant au SUV hybride rechargeable une autonomie 100% électrique de 52 km (WLTP), le système d’info-divertissement s’améliore lui aussi grâce à un nouveau processeur plus performant permettant d’accéder plus rapidement aux fonctionnalités via une interface repensée. La connectivité CarPlay/Android Auto prend, elle, toujours place à bord dès la finition Comfort, débutant à 35 490 €. La version Luxury, de son côté, s’affiche à partir de 37 990 € – contre 36 200 € en 2021 – et comprend en plus des ADAS d’entrée de gamme, un toit ouvrant panoramique, des sièges passager avant réglables électriquement ou un hayon électrique.