Le Mini Countryman, désormais 100 % électrique, fait la part belle au confort et à la technologie

Sensiblement agrandie, la troisième génération du Mini Countryman passe aussi au 100 % électrique. Puissance, recharge, design et connectivité... on vous dit tout !

Avec six centimètres de plus en hauteur et 13 centimètres de plus en longueur, le nouveau Mini Countryman s'est sensiblement agrandi par rapport à son prédécesseur. Son empattement, porté à 2692 mm, lui confère davantage de confort. Attendu pour le printemps 2024, il abandonne sa version hybride rechargeable pour une déclinaison 100 % électrique en plus des moteurs essence et Diesel. Cette dernière sera proposée en deux niveaux de performance : la version "E" de 204 ch (150 kW) affiche une autonomie de 462 km, et la version "SE ALL4" de 313 ch (230 kW) pour 433 km d'autonomie. La batterie de 64,7 kWh peut être rechargée avec un courant alternatif allant jusqu’à 22 kW, 130 kW en courant continu. Dans une station de charge rapide, elle récupère ainsi de 10 % à 80 % de sa capacité en un peu moins de 30 minutes.

« Avec le Mini Countryman entièrement électrique, le plus grand modèle de la nouvelle famille Mini fait entrer la marque dans une ère de mobilité sans émission à l’usage. La première Mini fabriquée en Allemagne garantit également le plus haut niveau possible de respect de l’environnement lors de sa production. Sa polyvalence et ses nouvelles motorisations électriques en font le compagnon idéal aussi bien en ville que lors des excursions en dehors des frontières de la ville », explique Stefanie Wurst, directrice de la marque.

Un minimalisme expressif qui évolue selon la finition

Facilement identifiable, le nouveau Mini Countryman arbore un design extérieur moderne marqué par des surfaces lisses, un toit légèrement incurvé, un nouveau montant C qui évolue selon la finition, ainsi que par les surfaces vitrées périphériques affinées. En se limitant à l'essentiel, il assoit sa prestance. Les éléments diurnes des projecteurs à LED renforcent ce look saisissant grâce à des signatures lumineuses uniques. En option, les feux de jour peuvent être modifiés pour créer trois signatures lumineuses réglables, mettant ainsi en valeur le caractère distinctif du véhicule. La poupe présente une apparence particulièrement moderne avec ses feux affleurants. Dans sa globalité, le nouveau design du Mini Countryman intègre une aérodynamique améliorée afin d'atteindre des chiffres de consommation plus respectueux de l'environnement. Résultat : le coefficient de trainée passe à 0,26, contre 0,31 pour le modèle précédent.

Le Mini Countryman se décline enfin en quatre finitions. La finition "Essential" présente une apparence générale épurée. De son côté, la finition "Classic" apporte principalement des changements dans l’habitacle. La finition "Favoured" regroupe majoritairement des éléments distinctifs à l'extérieur. Par ailleurs, la finition "John Cooper Works" met pleinement en valeur le style sportif du modèle avec un design distinctif.

La connectivité et le confort prennent le pas à l'intérieur ​

Dans l'habitacle, Mini promet "connectivité immersion et confort". Comme dans la Mini originelle, aucun écran ne se positionne derrière le volant. L'affichage tête haute optionnel offre la possibilité au conducteur de présenter les principales données de conduite dans son champ de vision, en complément de l’affichage du nouvel écran central circulaire Oled. Haute résolution, ce dernier devient une composante clé de l'habitacle et regroupe nombreuses fonctionnalités. La nouvelle interface d'un diamètre de 24 cm se veut plus ergonomique et utile grâce au nouveau Mini Operating System 9. "La présentation graphique du contenu est moderne et se concentre sur l’essentiel. La partie supérieure contient des informations pertinentes relatives au véhicule, telles que la vitesse et l’état de charge de la batterie. Lorsque l'on appuie sur l'indicateur de vitesse, un grand écran bien visible s'affiche comportant un compteur de vitesse en plein écran qui met clairement l'accent sur l’expérience de conduite", détaille le constructeur. Dans la partie inférieure de l'écran, les éléments de "Navigation", "Médias", "Téléphone" et "Climatisation" peuvent être sélectionnés directement d’un simple touché. Les autres fonctions sont accessibles via le menu de la même manière que sur un smartphone ou à l'aide du nouveau Mini Intelligent Personal Assistant qui peut être activé en prononçant "Hey Mini" ou en utilisant le bouton situé sur le volant.

Les courbes du poste de pilotage et l'espace accru aux places avant donnent à l'habitacle une atmosphère moderne. Le conducteur et le passager avant bénéficient d'un confort amélioré, avec près de trois centimètres de largeur supplémentaire au niveau des épaules et des coudes. La largeur aux épaules des sièges arrière a également été augmentée de 2,5 centimètres. La position de la banquette arrière peut aussi être réglée en longueur jusqu'à 13 centimètres et le dossier est inclinable individuellement dans six positions jusqu'à 12 degrés. Le coffre peut passer de 460 litres à 1 450 litres et un rangement supplémentaire dans le plancher offre un espace pratique pour les accessoires de recharge. Enfin, la nouvelle atmosphère chaleureuse du Mini Countryman est appuyée par des tissus agréables et éco-responsables, dès le deuxième niveau de finition.

Une conduite assistée de niveau 2

Pour finir, le nouveau Mini Countryman, équipé de 12 capteurs à ultrasons et quatre caméras Surround View, est le premier véhicule de la marque doté de systèmes d'assistance de niveau 2 permettant une conduite hautement automatisée. Jusqu'à 60 km/h, le conducteur peut lâcher le volant à condition de continuer à suivre le trafic de près. Aussi, outre le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistant de maintien dans la voie facilite la conduite dans le cadre de l'ensemble Driving Assistant Plus disponible en option. Le pack d'options Driving Assistant Professional inclut de son côté une nouvelle fonction qui aide le conducteur à prendre la bonne sortie sur la base d'une conduite semi-automatisée. "À l'aide des capteurs du véhicule, l'assistant détecte les intervalles de circulation nécessaires au changement de voie vers la sortie et s'assure que le véhicule roule à la vitesse optimale pour le changement de voie assisté", explique Mini. Enfin, une nouvelle aide disponible de série aide à manœuvrer dans une place de parking avec une remorque et fournit des conseils sur l'angle de volant requis lors de la marche arrière.