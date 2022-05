Le ministre Jean-Baptiste Djebbari va rejoindre le constructeur automobile Hopium

Hopium annonce le renforcement de sa gouvernance, avec la proposition de nomination de Jean-Baptiste Djebbari, en qualité d’administrateur. Encore ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari a récemment manifesté son intention de rejoindre la société civile et le secteur privé. Cette nomination sera soumise à l’approbation de la prochaine assemblée générale d’Hopium, le 20 juin 2022. C’est pour des raisons de délai légal que cette annonce intervient aujourd’hui, alors que Jean-Baptiste Djebbari est encore en fonction, le président de la République Emmanuel Macron n’ayant pas nommé son nouveau gouvernement. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a accepté cette proposition avec des « réserves » eu égard au calendrier.

Jean-Baptiste Djebbari est un spécialiste des transports et de l’hydrogène

« Je suis honoré et fier d'accueillir Jean-Baptiste Djebbari dans cette formidable aventure industrielle française, et de pouvoir compter sur son dynamisme et son expertise largement éprouvée dans les domaines de l’énergie et des transports. Son arrivée au sein du conseil d’administration d’Hopium constitue une étape majeure de notre développement. Je me réjouis de démarrer cette collaboration et de pouvoir relever ensemble les défis de demain », se réjouit Olivier Lombard, président-directeur général d’Hopium, qui compte commercialiser son premier modèle à hydrogène en 2025, les pré-commandes ayant été un succès.

Diplômé de l'Enac (École nationale de l'aviation civile) et de l'École polytechnique, Jean-Baptiste Djebbari, par ailleurs réputé pour ses posts décalés sur le réseau social Tik Tok, est un spécialiste des transports, notamment aérien, et a travaillé sur le plan hydrogène de la France.