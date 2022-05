Le Mondial de l’Auto promet 100 véhicules à l’essai

Le Mondial de l’Auto prépare son retour du 18 au 23 octobre 2022 à Paris Porte de Versailles. Cette période réunira sur le même lieu le Mondial de l’Auto mais aussi le salon professionnel Equip Auto. Au-delà de ce regroupement, le Mondial de l’Auto fait évoluer son modèle pour répondre aux attentes du grand public. Ainsi, un centre d’essai grand format sera installé sur place, devant les halls 3, 4 et 6. Une centaine de véhicules seront disponibles du mardi au samedi entre 9h30 et 21h30, ainsi que le dimanche, de 9h30 à 17h. Une partie de ces tests aura donc lieu de nuit, afin d’offrir une plus grand plage horaire et la possibilité de tester quelques systèmes spécifiques comme les dernières générations de projecteurs Led et autres systèmes d’aides à la conduite. Les visiteurs intéressés auront le choix entre un parcours de 20 minutes et un parcours Premium de 40 minutes. Chaque test se déroulera en compagnie d’un expert produit, qui fera découvrir les subtilités de chaque véhicule à l’essayeur.

Une zone réservée

Les visiteurs pourront réserver un essai sur place en fonction des disponibilités. Toutes les motorisations devraient être à l’essai, même si les organisateurs ne communiquent pas encore sur les marques participantes. Un grand nombre de constructeurs devrait cependant proposer leurs véhicules, afin de faire connaître leur technologie et leurs nouveautés. « Les marques ont besoin de retrouver leur public en vrai. Face à un secteur automobile tourné vers le futur et au cœur de tant de révolutions, les gens ont besoin de toucher, d’essayer, de ressentir. Il fallait faire les choses en grand » souligne Serge Gachot, directeur du Mondial de l’Auto. Ce centre d’essai sera géré par l’agence La Squadra, habituée à l’organisation de présentations pour les constructeurs. D’autres animations devraient compléter le programme de ce Mondial et seront révélée dans les semaines à venir.