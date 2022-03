Le Mondial de l'Automobile de Paris confirmé du 17 au 23 octobre

Le Mondial de l'Automobile aura bien lieu en 2022 à Paris. Les organisateurs du salon de référence en France – et de l'unique salon international en Europe pour l'année en cours après l'annulation de l'édition 2022 de Genève et le report de Munich en 2023 – ont confirmé les dates et présenté l'affiche de cet évènement plus que centenaire. Raccourci par rapport aux formats précédents, le rendez-vous parisien se déroulera du lundi 17 octobre au dimanche 23 octobre inclus, toujours dans le cadre du Parc des expositions de la porte de Versailles (Paris 15e).

Comme évoqué au début de l'été par la PFA et la Fiev, le prochain Mondial de l'Automobile se tiendra concomitamment avec le salon Equip Auto. Cette rencontre de l'automobile BtoC et BtoB s'inscrivant plus globalement dans un programme appelé Paris Automotive Week.

« Tout en restant fidèles à leurs fondamentaux, les deux salons se devaient de construire ce nouvel événement international, ouvert au grand public, aux professionnels et aux décideurs. Une semaine durant laquelle Paris sera la vitrine, le laboratoire et le forum de l'automobile et des mobilités du XXIe siècle », expliquaient alors Luc Chatel, président de la PFA et Claude Cham, président de la Fiev, organisateur historique d'Equip Auto.