Le Mondial de l'Automobile a attiré près de 400 000 visiteurs

Après une semaine d’effervescence, l’heure est au bilan. La 89e édition du Mondial de l’Automobile de Paris s’est tenue au Parc des Expositions, porte de Versailles, à Paris. Cette année, la formule était placée sous le signe de la réduction à tous les niveaux. Tout d’abord, du point de vue de l’organisation puisque la direction a condensé l’événement sur une semaine complète (une journée presse et six journées publiques), au lieu de 13 jours initialement (dont deux journées presse). Réduction en terme d’espace également, puisque faute d’exposants, seulement trois halls étaient monopolisés pour le salon. Les deux autres étant dédiés à EquipAuto.

Du côté des visiteurs, on est loin de la fréquentation des éditions passée. Selon les chiffres annoncés par le groupe Hopscotch (organisateur et producteur de l’événement), entre mardi 18 et vendredi 21 octobre au matin, ils étaient 176 500 à déambuler dans les allées. Les organisateurs comptaient donc sur le week-end pour dynamiser les visites et atteindre la barre symbolique des 400 000 visiteurs. Ils étaient finalement 397 812. Où étaient donc passés les 2 188 amateurs manquants ? Alors que traditionnellement, la majorité des visiteurs est originaire de province, beaucoup d’entre eux ont dû renoncer cette année à se déplacer dans la capitale en raison de la crise du carburant. Les franciliens étaient donc en plus grand nombre, représentant 60 % des entrées. Le prix du billet à 30 euros sans créneau horaire défini (moitié prix avec horaires) ou le mouvement de grève de transports annoncé par la SNCF et la RATP le premier jour pour le grand public en a sûrement découragé plus d'un. Quoi qu'il en soit et peu importe la raison principale, on est loin du million d’entrée enregistré en 2018.

500 véhicules vendus pour Renault

Pourtant, ces chiffres sont loin de décourager le groupe Hopscotch, bien au contraire. Tant que le public continue de faire le déplacement, c'est que l'événement plaît. Dimanche soir, le centre d’essai a réalisé plus de 3 000 tests drives. « 24% conduisaient pour la première fois une voiture électrique, 99% sont convaincus de l’expérience électrique après l’essai et 48% des personnes étaient des intentionnistes à moins d’un an » précise Serge Gachot, directeur du salon. De plus, « la visite du Président Emmanuel Macron durant plus de cinq heures dès le premier jour et la venue de nombreux ministres a par ailleurs démontré le soutien du gouvernement au secteur automobile et prouve que ce type de rendez-vous reste incontournable pour stimuler toute la filière et son activité » souligne les organisateurs. Pour certains constructeurs, l'événement était une belle vitrine commerciale. Renault confirme 500 véhicules neufs vendus en six jours et 100 000 euros de vente à la boutique. Des chiffres qui confirment l'importance pour une marque d'être présente lors des salons automobiles.

La 90e édition du Mondial de Paris aura lieu du 14 au 20 octobre 2024. Les organisateurs travaillent sur un format incluant un week-end supplémentaire pour accueillir plus de visiteurs et un programme autour de la marque « Mondial de l’Auto » sera présenté courant 2023.