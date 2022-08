Le Moove Lab poursuit sa conquête de l'Europe avec EITUM

EIT Urban Mobility est une initiative de l'Institut européen d'innovation et de technologie (organisme de l'Union européenne) fondé en janvier 2019. Sa mission est d'encourager la mutation du paysage urbain. Associée au Moove Lab, l'objectif est de développer l'innovation dans le paysage de la mobilité urbaine en Europe en favorisant l'essor des startup spécialisées dans la mobilité. Cette collaboration doit permettre aux jeunes entreprises françaises d'accéder à diverses opportunités à l'échelle européenne et aux entreprises du portefeuille d'EITM de se développer en France. Par ailleurs, l'EITUM peut désormais investir dans certaines startup du Moove Lab, implanté à Station F. Ces dernières auront alors accès à des fonds européens à hauteur de 500 000 euros, ainsi que d'un accès facilité au plus grand réseau de mobilité paneuropéen. Fredrik Hånell, directeur de la création d'entreprise à l'EIT Urban Mobility, indique : « En tant qu'écosystème mondial de premier plan, Moove Lab et Station F offrent une opportunité unique aux start-up d'Horizon Europe d'accéder à l'expertise en matière de mobilité et au marché français. Ce partenariat renforce notre mission pour des villes plus vivables en fournissant un soutien, des pistes chaudes et des investissements pour les meilleures start-up dans notre domaine. »

De son côté, le Moove Lab va proposer ses services d'accompagnement, de mentorat et de formation aux entreprises rattacher à l'initiative de l'Institut européen d'innovation et de technologie. Enfin, l'objectif de cette collaboration est également de renforcer la notoriété d'EITUM en France, notamment via trois évènements organisés au cours des 18 prochains mois.