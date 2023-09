Le mouvement de grève de l’UAW aux Etats-Unis tutoie la stratégie du pourrissement

Le puissant syndicat automobile américain UAW refuse de céder un pouce de terrain face à Stellantis, GM et Ford. Les petites phrases et les menaces fusent et la détente ne semble pas à l’ordre du jour. Ford vient ainsi d’annoncer le gel de son projet d’usine de batteries dans l’état du Michigan.

Après un été 2023 sous haute tension, les constructeurs Stellantis, GM et Ford et le syndicat des salariés UAW n’ont pas trouvé d’accord sur les conditions de travail et de rémunérations. La date limite du 14 septembre 2023 a été dépassée sans issue et l’UAW a mis ses menaces à exécution en lançant un mouvement de grève simultané dans plusieurs sites industriels du Big Three, en référence à la grande époque de Detroit avec Chrysler (aujourd'hui intégré dans Stellantis), General Motors et Ford au firmament.

Le syndicat automobile UAW peut encore faire mal aux contructeurs

La syndicat UAW a ensuite encore étendu la grève à 38 nouvelles usines de Stellantis et de GM, commençant à bloquer aussi la production des pièces détachées. Le président de l’UAW Shawn Fein sait qu’il a encore plusieurs atouts dans sa manche, notamment la possibilité de venir parasiter la production des pick-up des trois groupes, notamment les très rentables modèles Ram chez Stellantis.

Ford fait du chantage sur la construction d’une usine de batteries

Conscient qu’il s’agit d’un bras de fer, la direction de Ford a de son côté haussé le ton en annonçant un gel du projet de construction d’usine pour la fabrication de batteries pour véhicules électriques dans le Michigan. Un dossier qui représente un investissement de 3,5 milliards de dollars et des promesses de création d’emplois et d’opportunités de reconversion. Le gouverneur du Michigan a d’ailleurs affirmé qu’il ne s’agissait que d’une pause et d’un délai de réflexion, sous-entendant aussi que de nombreuses aides avaient été provisionnées.

Un jeu de trompe-l’œil voire de dupe entre l’UAW et le Big Three

Derrière le chantage de Ford se trouve aussi une inquiétude économique majeure pour le constructeur. Ford a indiqué qu’il allait déplorer une perte de 4,5 milliards de dollars pour son unité dédiée aux véhicules électriques en 2023, le double de ce qui était initialement prévu. Les analystes financiers n’ont guère apprécié le dérapage, sanctionnant le titre.

Shawn Fein et l’UAW ne l’entendent pas de cette oreille et rappellent que Stellantis, GM et Ford ont enregistré des résultats financiers de haute volée et que leurs dirigeants, à l’image de Carlos Tavares, Mary Barra et Bill Ford, perçoivent des rémunérations stratosphériques.