Le Nissan Qashqai adopte la motorisation électrifiée e-POWER

Le constructeur japonais Nissan fait évoluer le catalogue de son SUV compact Qashqai en ajoutant à la palette de motorisation existante sa technologie e-POWER combinant un moteur thermique essence et un moteur électrique. Une association bien connue au Japon où 500 000 Nissan e-POWER ont déjà été vendues depuis sont introduction en 2016.

Nissan introduit enfin son inédite motorisation e-POWER en Europe, et c'est le Qashqai qui en à la primeur. Commercialisée depuis son lancement l'année dernière en mild-hybrid avec un quatre-cylindres essence 1.4 l décliné en 140 et 158 ch, la troisième génération du SUV compact japonais s'électrifie encore davantage.

La nouvelle technologie proposée est le fruit d'une alliance entre un trois-cylindres turbo essence 1.5 l de 158 ch, un moteur électrique de 140 kW (190 ch), une batterie à haut rendement, un générateur et un onduleur.

« Ce qui fait l'originalité de cette motorisation e-POWER, c'est que seul le moteur électrique entraîne les roues. Le conducteur bénéficie donc en toutes circonstances de la réponse instantanée et linéaire propre à l'électrique. [...] Le moteur à essence génère de l'électricité qui est transmise via l'onduleur à la batterie ou directement au moteur électrique ou aux deux à la fois, suivant le scénario de conduite », détaille encore Nissan qui présente sa motorisation e-POWER comme une alternative aux déjà bien connus véhicules hybrides ou hybrides rechargeables.

Hausse des prix contenue

« Le plaisir de conduire et le raffinement sont au coeur du Qashqai e-POWER, sans venir au détriment de l'efficacité. Les chiffres de consommation homologués sont de 5,3 l/100 et 119 g/km de C02. Ce qui le place parmi les véhicules les plus efficients de sa catégorie », se félicite le constructeur japonais.

Proposé en quatre finitions - Acenta, N-Connecta, Tekna et Tekna + - le Nissan Qashqai e-POWER est facturé 1 300 euros de plus que les modèles équipés du quatre-cylindres 1.4 l mHEV 158 ch Xtronic. Les premières livraisons sont prévues, sauf surprise, pour le mois de septembre.