Le nouveau BMW X1 joue la carte multi-énergies

Avec la Série 1, le BMW X1 est l’un des modèles essentiels pour le constructeur bavarois. En renouvelant son petit SUV citadin, best-seller dans de nombreux pays, BMW propose une gamme multi-énergies très large, du thermique essence et diesel en passant par l’hybride et l’électrique.

Depuis 2009, le BMW X1, qui deviendra progressivement un SUV, a été commercialisé à 2,7 millions d’exemplaires dans le monde. Véritable best-seller, il porte la marque au même titre que la Série 1. Avec cette troisième génération, le constructeur poursuit sa stratégie multi-énergies et mise sur ce petit modèle urbain qui rassemble un concentré de technologies issues de ses grands frères X3 et X5.

Le nouveau BMW X1 sera assemblé dans l'usine de Regensburg, où des modèles équipés de moteurs à combustion, de systèmes hybrides rechargeables et d'une propulsion entièrement électrique sortiront pour la première fois d'une même chaîne de montage.

Mix énergie BMW X1

Motorisations essence et diesel dans un premier temps

Au lancement commercial en ce mois d'octobre, deux moteurs essence et deux moteurs diesel sont proposés au choix. Ils sont associés à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports de série, et leur puissance motrice est transmise à la route par les roues avant ou par le système intelligent de transmission intégrale BMW xDrive. Ce quatuor sera immédiatement suivi par le BMW iX1 xDrive30 100 % électrique, ainsi que deux modèles hybrides rechargeables et deux autres variantes à motorisation thermique avec technologie d’hybridation légère 48 V. Il convient de souligner que la différence de poids entre le thermique et l'hybride rechargeable est de 200 kg. En effet, le X1 xDrive23d affiche un poids de 1 730 kg contre 1 930 kg pour le X1 xDrive25e.

Petit frère du X5

Côté design, il convient de souligner des proportions puissantes, les contours presque carrés des passages de roue et le style caractéristique du modèle BMW X pour les parties avant et arrière. La partie avant verticale du BMW X1 lui confère un sentiment de présence beaucoup plus marqué, avec des phares LED minces, une grande calandre BMW presque carrée, des lignes en forme de X rayonnant sur les côtés et des bandes chromées accrocheuses dans la prise d'air inférieure servant d'éléments de définition. Les projecteurs adaptatifs à LED avec feux de route matriciels, clignotants à impulsions et répartition variable de la lumière sont disponibles en option.

L’intérieur est soigné. À bord, le réseau d’affichage entièrement numérique se compose d’un combiné de 10,25 pouces et de l’écran central d’une diagonale de 10,7 pouces. Le nouveau système BMW iDrive est résolument axé sur la commande tactile intuitive et la commande vocale. On se croirait dans le X5 !

Tenue de route irréprochable

Sur les routes montagneuses de la région d’Annecy, lors de cet essai national, le BMW X1 démontre sa tenue de route. Tout est parfait. Ce nouveau modèle, dans sa version thermique essence ou diesel, est une valeur sûre. La traction et la stabilité de conduite du nouveau BMW X1 bénéficient, de série, de la limitation du patinage des roues proche de l'actionneur. Parmi les autres nouveautés figurent le système de freinage intégré et l'amortissement supplémentaire dépendant de la course sur l'essieu avant.

Sa garde au sol progresse de 22 mm par rapport à la précédente génération. Si l'on se réfère à la version sDrive18i, elle passe de 183 à 205 mm. Avec un tarif de base de 39 900 euros ou un loyer de 480 euros par mois, le nouveau BMW X1 se situe dans la fourchette haute de ce segment premium.