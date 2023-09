Le nouveau bonus écologique et l'« éco-score » automobile entreront en vigueur dès décembre 2023

Les tant attendus décret et arrêté reformant le bonus écologique, alloué pour l’achat d’un véhicule électrique neuf de moins de 2 400 kg, viennent d’être publiés au Journal officiel. On y apprend notamment que la nouvelle formule de l’aide à l’achat et son « éco-score » automobile entreront en vigueur dès la mi-décembre 2023.

Dans le cadre de la planification écologique et énergétique, et de la stratégie « Industrie Verte », le gouvernement a décidé de conditionner l’attribution du bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique à un niveau minimum de performance environnementale lié à la production du véhicule. Annoncée au printemps, puis dévoilée fin juillet, la réforme du bonus écologique est en marche et se concrétise. Le décret relatif au conditionnement de l'éligibilité au bonus écologique et l’arrêté relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental ont été publiés ce 20 septembre au Journal officiel. C’est maintenant aux constructeurs de jouer, afin de finaliser les dossiers de leurs véhicules et de les transmettre au plus vite à l’Ademe.

Le calendrier des prochaines semaines

À partir de ce jour, les constructeurs peuvent envoyer les dossiers de leurs véhicules électriques. L’Ademe dispose d’un délai d'un mois, à compter de la réception, pour vérifier les éléments et de 45 jours pour le score environnemental de la version considérée aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Au global, le résultat devra être connus par arrêté publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier. Pour cette année, la première liste des véhicules éligibles au « bonus carbone » doit être connue le 15 décembre 2023. Enfin, en cas de modification pouvant avoir un effet sur le score environnemental d’une version, chaque constructeur devra informer « sans délai » l'Ademe.

L’« éco-score » automobile en détails

Définie par l’arrêté relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental, la formule de l’« éco-score » (EC) est maintenant définitive. Si vous êtes allergiques aux mathématiques, ce qui va suivre n’est pas pour vous… En effet, elle prend la forme d’une opération complexe :

« EC version = EC ferreux + EC aluminium + EC AM (pour l'assemblage, ndlr) + EC batterie + EC ATI (pour la consommation énergétique, ndlr) + EC transport ».

Toutefois, cela n’est rien par rapport à l’ensemble des éléments de la formule détaillés dans le texte officiel, qui précise aussi des valeurs de référence données par l’État pour le pays d’implantation de l’usine et la méthode de transport. On vous épargne ici tous les détails, mais ces valeurs pénalisent avant tout les pays d’Asie, comme la Chine, l’Inde ou encore l’Indonésie, mais aussi le Japon pour certains matériaux comme par exemple la production de métaux ferreux. Le gouvernement rappelle que cette mesure devrait permettre de réduire l’empreinte carbone de la France « de 800 000 tonnes équivalent CO2 par an en moyenne. »

Aux constructeur de jouer

Les constructeurs ont donc du pain du la planche, d’autant plus si les différents modèles électriques de leur gamme ne sont pas tous fabriqués dans la même usine. À titre d’exemple, MG Motor nous confiait dans une récente interview avoir réussi à récolter à date 70 % des informations nécessaires à la constitution des dossiers de leurs douze véhicules. À noter que le score environnemental s’établit sur un total de 80 points. Pour être éligible au bonus, un modèle devra atteindre au minimum 60 points. Le score peut être de 0 si l’empreinte carbone dépasse un plafond : 21 000 kg eq-CO2 (kilogrammes équivalent CO2) pour les véhicules qui ont au moins cinq places, un coffre de 200 litres et une autonomie de 170 km ; 17 000 kg eq-CO2 pour les petits engins.

Le bonus actuel valable jusqu’au 15 décembre inclus à condition de...

Le décret nous apprend en outre que le dispositif du bonus actuellement en vigueur reste valable pour les commandes ou contrats de location signés jusqu’au 15 décembre inclus, date à laquelle la liste des véhicules éligibles au nouveau bonus doit être publiée. Il y a toutefois une condition : la facturation ou le premier loyer du véhicule devront intervenir avant le 15 mars 2024 au plus tard (contre le 30 juin 2024 dans la première version du décret), ce qui ne laisse que trois mois aux constructeurs pour livrer la voiture concernée. Un délai bien trop court, selon Mobilians, au regard des difficultés rencontrées par les constructeurs. En effet, les délais de livraison ne sont toujours pas revenus à la normale et dépassent bien souvent six mois. L’organisation représentative des services de l’automobile et des mobilités en France nous confiait récemment avoir demandé un délai suffisant, soit une période transitoire allant jusqu’au 30 septembre 2024. Ce qui ne semble pas avoir été entendu !

Les montants du nouveau bonus écologique toujours en attente d’arbitrage

Enfin, demeure la question des montants qui, rappelons-le, ont été revus à la baisse à deux reprises ces dernières années. Actuellement à 5 000 euros pour les particuliers (7 000 pour les ménages aux revenus les plus modestes) et à 3 000 euros pour les personnes morales – pour l’achat d’un véhicule neuf dont le prix n’excède pas 47 000 euros -, il semblerait que les montants applicables dans le cadre du nouveau bonus 2024 ne soient toujours pas arbitrés. Selon certaines sources, ils pourraient rester inchangés pour l'année à venir. Seul le montant du bonus pour les ménages les plus modestes pourrait passer à 8 000 euros. Affaire à suivre...