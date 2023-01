Le nouveau centre Porsche Paris Ouest Poissy s’apprête à ouvrir ses portes

Le nouveau centre Porsche de Poissy (Yvelines) ouvrira ses portes le 20 février prochain. Porsche Distribution vient d’annoncer cette date, après 19 mois de travaux. Cet établissement remplacera le centre Porsche Saint-Germain (Yvelines), qui fermera ses portes. Il s’agit du premier centre en Île-de-France à adopter les nouveaux standards architecturaux Destination Porsche, inaugurés en France par le groupe RCM dans sa concession de Bayonne. Le nouveau site s’étend sur 11 560 m2, dont 8 000 m2 couverts. Il proposera toutes les activités habituelles de la marque, de la vente de véhicules neufs à celle d’accessoires de la gamme Tequipement, en passant par les voitures d’occasion, les pièces de rechange et la ligne Lifestyle.

Formation et après-vente

Le site de Poissy devrait être important en matière de services et d’après-vente pour la marque, avec un atelier de 14 ponts, deux baies réservées à la réception des clients, une carrosserie capable de réparer tous les types de matériaux et un centre de réparation des batteries de véhicules électriques. Cette énergie sera très présente sur place, à travers de nombreuses bornes de recharge mais également grâce à une centrale de production d’électricité verte. Enfin, les locaux accueilleront l’école de formation de Porsche France. Ce centre sera donc bien plus qu’un point de vente pour la marque et sa filiale de distribution. Cette dernière comptera donc toujours six sites en Île-de-France, avec Poissy, Vélizy, Levallois, Paris 16, Saint-Maur et Paris Est (centre service).